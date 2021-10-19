Çin'deki Bitcoin Madenciliği Tamamen Sıfırlandı

Çin Bitcoin madenciliğini sıfırladı. Ancak Çin'in yasadışı Bitcoin madencileri, ülke küresel hash oranının %0'lık payına sahip olduğu için resmi şebekeden ayrılmış olabilir.

Çin'in kripto para madenciliği hakimiyeti sona erdi. Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'nin (CBECI) en son istatistikleri, Temmuz 2021'den itibaren bölgede sıfır faaliyet yaşandığını bildiriyor.

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin 'sanal para birimiyle ilgili ticari faaliyetlerin yasa dışı faaliyetler olduğunu' ilan ettiği göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil, ancak Çin'in Bitcoin madenciliği istatistikleri hiçbir zaman sıfırlanmamıştı (yani illegal çalışan madenler vardı).

Fakat Çin'in uyguladığı sıkı önlemlerin işe yaradığının, madencilik ekiplerini ya ülke dışına ya da yeraltına sürdüğünü doğrulamak artık mümkün.

Çin Bitcoin madenciliğini sıfırladı mı?

CBECI, ülkede sıfır madencilik faaliyeti olduğunu bildirse de, bu Çin'de hiç kimsenin Bitcoin veya diğer kripto para birimleri madenciliği yapmadığı anlamına gelmiyor olabilir.

CBECI istatistikleri, "maden tesisi operatörlerinin IP adresleri, hash rate oranının doğru bir göstergesidir" şeklindeki birincil varsayıma dayanmakta. Şu anda Çin'de Bitcoin faaliyetinin yasadışı sayıldığı göz önüne alındığında, hala sınırları içinde faaliyet gösteren herhangi birinin IP adresini gizleme veya değiştirme yöntemini kullanmaması şaşırtıcı olurdu.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda topraklarındaki en büyük Bitcoin madencileri yüzdesinin gururlu sahibi, ancak hala Çin'in bu yılın Mayıs ayında olduğu gibi, küresel hash oranı payının %44'ünü elinde tuttuğu istatistiğin gerisinde.

Ancak endüstri oyuncuları son zamanlarda yara almaya devam ediyor. Çin'in sert duruşunu almasından bu yana toplam küresel hash oranı düştü, ancak operasyonlar dünyanın farklı coğrafi konumlarında tekrar çevrim içi hale geldikçe 2021'in başında gördüğümüz seviyelere yavaş yavaş geri dönüyor.

Yine de çok fazla endişelenmeyin, tüm Bitcoin ağı şu anda yaklaşık 12 gigawatt ile geçen yıldan önceki herhangi bir zamandan daha fazla güç tüketiyor.

Sonuç olarak veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibarıyla küresel hash oranının yaklaşık %35,4'ünü oluşturduğunu gösteriyor. ABD'nin hemen arkasında ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya yer alıyor.

Rusya'nın düşük enerji maliyetleri ve serin iklimi, bazı şirketlerin fazla elektrik kullanmasını bu yılın başlarında Bitcoin'in yükselen fiyatlarından faydalanmasını sağladı, ancak yasadışı madencilikle ilgili endişeler artıyor.