Kanada'nın Soğuk Şehirleri Bitcoin Madenciliğiyle Isıtılacak

Kanada Bitcoin madenciliğiyle ısıtılacak. Kanadalı iki ayrı girişim olan MintGreen ve LEC, Bitcoin madenciliğinden salınan enerjiyi Kuzey Vancouver'a ısıtma sağlamak kullanacak.

Kanada'nın British Columbia bölgesinin bir parçası olan Kuzey Vancouver, konut ve ticari binaları ısıtmak için Bitcoin madenciliği kullanan ilk şehir olma yolunda ilerliyor. Girişim, kripto para madenciliği MintGreen ve Lonsdale Energy Corporation (LEC) arasındaki bir ortaklığın ardından 2022'den itibaren kullanıma sunulacak.

Bitcoin madenciliğinin çevre üzerindeki etkisi, özellikle Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklama yapmasının ve Tesla'nın bu nedenle Bitcoin ödemelerini almayı bırakmasının ardından, son zamanlarda önemli tartışmalara neden oldu.

Birincil kripto para biriminin elbette bazı avantajlara sahip ve pek çok kişi onu gelecekteki finansal ağda önemli bir oyuncu olarak görse de, kabul etmeliyiz ki madencilik önemli miktarda elektrik tüketiyor.

Kanada Bitcoin madenciliğiyle ısınacak

Bu nedenle, 50.000'den fazla kişiye ev sahipliği yapan Kanada şehri Kuzey Vancouver, süreçten salınan enerjiyi sakinlerinin binalarını ısıtmaya ayırmayı planlıyor. Yakın tarihli bir basın açıklamasına göre Lonsdale Energy Corporation (LEC), 2022'nin başında ilk enerji dağıtımına başlatmak için yerel kripto para madenciliği MintGreen ile birlikte çalışacak.

LEC yaptığı paylaşımda "Dijital Kazanlarının", doğal gaza kıyasla MW başına 20.000 ton GHG'nin atmosfere girmesini önleyeceğini iddia etti. MintGreen CEO'su Colin Sullivan şunları söyledi: "İklim değişikliğinin karmaşık sorunu yenilikçi çözümler gerektiriyor ve LEC, Kuzey Vancouver Şehri ile çevre yönetiminde muazzam bir liderlik gösteriyor."

Lonsdale Energy Corporation CEO'su Karsten Veng de iş birliğinin şehrin daha yeşil geleceği için faydalı olacağına dair umutlarını dile getirdi: "Bu projede MintGreen ile ortak olmak, yenilikçi ve maliyet açısından rekabetçi bir proje olduğu için LEC için çok heyecan verici ve LEC'in sera gazı azaltma hedeflerini desteklemek için çıktığı yolculuğu güçlendiriyor."

SkyBridge'in kurucusu ve CEO'su Anthony Scaramucci'ye göre Bitcoin şehri ısıtmada başarılı olabilir. "Bitcoin madenciliğinin on yılın sonunda tamamen yenilenebilir olacağını tahmin ediyoruz." diyen CEO Scaramucci, Bitcoin ağını yeşillendirmenin mümkün olduğuna inanıyor.

Açıklamasının yanı sıra Scaramucci, yaklaşık 40.000 ton karbonu temsil eden tokenleri satın almak ve emekliye ayırmak için iklim teknolojisi şirketi MOSS Earth ile de ortaklık kurdu.