Çin’den Gelen Aşılar Gönüllüler Üzerinde Denenmeye Başladı

Çin’den gelen aşılar gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Bu zamana kadar 820 gönüllü üzerinde denenen COVD-19 aşıları, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çin’den Gelen Aşılar 12,450 Gönüllü Üzerinde Uygulanacak

Çin’den gelen aşılar gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı. 41 yaşındaki Murat Çelik, önceki gün yapılan antikor ve sürüntü testlerinin negatif çıkması üzerine bugün yeni tip koronavirüs aşısı oldu. Çelik, aşı yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, “Çok iyi hissediyorum. Sürecin başlangıcından beri, hocamın bu aşıyı olup olmamamı sorduğundan beri çok isteyerek dahil oldum. Herhangi bir tedirginliğim yok” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çok da mutluyum. Bu süreç bir süre daha devam edecek ve bir şekilde bizim bu virüsle tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şekilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru olacak. İlk başta aklıma gelen buydu o yüzden dahil olmaya karar verdim. Ben insanların da eğer akıllarında varsa bu projeye dahil olmalarını istiyorum. Herkes aşı olsun. Çünkü artık bir an önce bu işi atlatıp normale dönmemiz gerekiyor. Çok sıkıntı verici oldu hakikaten. Artık eski günlerimize dönmek istiyoruz.”

Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, Çin’den gelen aşılar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde özellikle faz3 çalışmaları şeklinde başlayan bir süreç içerisindeyiz. Şimdiye kadar 820 gönüllümüz aşı oldu ve bunlarda da ciddi bir yan etki gelişmediği için biz özellikle pandeminin çıkış yolu olarak aşılanmayı öneriyoruz. Gerçekten aralık ayından itibaren ülkemize 10 milyon doz aşının geleceği Sağlık Bakanı tarafından açıklandı” şeklinde konuştu.

Gönülllü olarak aşı olan Prof. Dr. Altın, “Ben de o yüzden özellikle risk grubundakilerden başlamak üzere tüm halkımızın bu illetten kurtulmak için aşılanmasını istiyorum. Çünkü gerçekten aşı dışında şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok diye konuştu. Mevcut tedavi yöntemlerinin sadece virüs yükünü azaltmaya yönelik olduğunun altını çizen Başhekim Altın, Virüsü öldürecek bir silahımız bir ilacımız yok. O yüzden tüm insanlığın kurtuluşu açısından aşıya çok önem veriyoruz. Biz de böyle bir imkana kavuştuğumuzdan dolayı mutlu olduğumuzu iletmek istiyorum. Halkımız korkmadan, güvenli olarak gelip aşısını yaptırabilir” ifadelerini kullandı.

Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal Karapınar, gönüllü olarak aşı olabilmek için bugün sürüntü ve antikor testi örneği verdi. Karapınar, “Hiç tereddüt etmedim. Sonuçta hep aklımızdaydı. Biz her yıl zaten grip aşısı oluyoruz. Böyle bir aşı çalışması olduğunu duyunca da hiç tereddüt etmedim açıkçası. Dün duydum, bugün geldim gönüllü oldum” ifadelerine yer verdi ve açıklamasını şu ifadelerle devam ettirdi: