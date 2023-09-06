Rusya'nın Ardından Bir Ülke Daha Devlet Çalışanlarına iPhone Yasağı Getirdi!

Wall Street Journal bu sabah iPhone ve diğer yabancı teknoloji cihazlarının Çin devlet kurumlarında kullanımının yasaklandığını bildirdi. Çalışanların artık bu cihazları iş için kullanmalarına ve hatta ofis binalarına getirmelerine izin verilmiyor.

Bu, yabancı siber güvenlik tehditleri karşısında yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan uzun süredir devam eden politikaya yönelik alınmış bir karar olarak belirtiliyor.

iPhone, Çin'deki üst düzey akıllı telefon satışlarında çoğunluk payına sahip, bunun nedeni kısmen rakibi Huawei'nin ABD yaptırımlarının ardından rekabetçi 5G telefonlar geliştirmekte zorlanmasından kaynaklanıyor.

Çin'de Uygulanan iPhone Yasağının Gerekçesi Ne?

İlginç bir şekilde bu eylem Apple'ın iPhone'u gizlilik merkezli bir platform olarak vurgulayan pazarlama çabalarıyla çelişkili görünüyor. Eleştirmenler, Apple'ın yerel yasalara uymak için Çin'de iPhone güvenliğinden ödün verdiğini, örneğin Çin vatandaşlarının iCloud verilerini Çin'de depolayarak devletin dinlemesini potansiyel olarak kolaylaştırdığını savunuyor. Apple ise bu bilgilerin şifre çözme anahtarlarının kendisinde olduğunu belirtiyor.

Ülkeler arası teknoloji kullanımındaki konuların gerilimi giderek büyüyor ve bu kısıtlamaların daha ne kadar süreceği belirsiz.

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