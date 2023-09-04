Huawei'nin Yeni Telefonu ABD'de Endişelere Yol Açtı: Peki Neden?

Huawei'nin Mate 60 Pro akıllı telefonu Washington'da Çin'in ABD yaptırımlarını delebileceği endişelerine yol açtı.

İhracat kısıtlamalarına ve boykot çağrılarına rağmen Huawei'nin yeni modeli gelişmiş çip teknolojisini sergileyerek ABD'nin Çin'in çip üretimini engelleme çabalarına meydan okuyor.

Çin, ABD'ye Karşı Ticaret Savaşında Önemli Adımlar Atmaya Başladı

"Çip savaşı" ABD'nin Çin'e yapay zekâ çipi ihracatına daha sıkı kısıtlamalar getirmesiyle giderek büyümeye başlamıştı. Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesi, Çin'in ABD teknolojisine alternatifler geliştirme kararlılığının altını çizerek Çin medyasının ABD için "başarısız" bir ticaret savaşı olduğunu iddia etmesine de yol açtı.

Albright Stonebridge Group'tan Paul Triolo, Çin'in ABD teknolojisi olmadan da yüksek kaliteli ürünler tasarlayabildiğini göstermesi açısından bu gelişmeyi ABD'li firmalar için önemli bir darbe olarak değerlendiriyor.

Çipin gücüyle ilgili ayrıntılar belirsizliğini korurken, Huawei'nin 5G yetenekleri veya üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgi vermemesi de dikkat çekici. Bununla birlikte şirket, uydu iletişiminde de bir devrime vurgu yapıyor.

Telefonla ilgili en önemli gelişmelerden biri de Mate 60, daha önce ABD'nin teknoloji yaptırımları nedeniyle engellenen Huawei'nin 5G pazarına dönüşünü işaret ediyor.

ABD'nin Çine Karşı Duruşu

The new Kirin chip is manufactured by #Chinese #semiconductor company #SMIC. It is Huawei’s first higher-end Kirin processor since 2020 after the U.S. government restricted American businesses from selling their products or services to #Huawei. #China #USsanctions #semiconductor https://t.co/uqE5wXEaow — CGTN (@CGTNOfficial) August 29, 2023

ABD, Çin'in olası ilhakından korktuğu için çip tedarikinin Tayvan'a bağımlı olmasından endişe ediyor. Buna karşılık Çin bu alanda kendi kendine yeterlilik arayışında. Pekin 2025 yılına kadar mikroçiplerinin %70'ini yurt içinde üretmeyi hedeflerken, ABD uluslararası ticaret kuralları yoluyla bunu engellemeye çalışıyor.

ABD teknolojisiyle üretilen çiplerin Çin'e gönderilmesine getirilen kısıtlamalar da dâhil olmak üzere ABD yaptırımları, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerin de önlem almasıyla küresel etkilere sahip. Bu süreçte Çin'in çip ithalatı 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %23 oranında düşmüş olsa da Çin yeniden eski hâkimiyetine yükselecek gibi görünüyor.

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