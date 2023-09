Huawei'nin Yeni Telefonu ABD'de Endişelere Yol Açtı: Peki Neden?

Huawei'nin Mate 60 Pro akıllı telefonu Washington'da Çin'in ABD yaptırımlarını delebileceği endişelerine yol açtı.

İhracat kısıtlamalarına ve boykot çağrılarına rağmen Huawei'nin yeni modeli gelişmiş çip teknolojisini sergileyerek ABD'nin Çin'in çip üretimini engelleme çabalarına meydan okuyor.

"Çip savaşı" ABD'nin Çin'e yapay zekâ çipi ihracatına daha sıkı kısıtlamalar getirmesiyle giderek büyümeye başlamıştı. Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesi, Çin'in ABD teknolojisine alternatifler geliştirme kararlılığının altını çizerek Çin medyasının ABD için "başarısız" bir ticaret savaşı olduğunu iddia etmesine de yol açtı.

Albright Stonebridge Group'tan Paul Triolo, Çin'in ABD teknolojisi olmadan da yüksek kaliteli ürünler tasarlayabildiğini göstermesi açısından bu gelişmeyi ABD'li firmalar için önemli bir darbe olarak değerlendiriyor.

Çipin gücüyle ilgili ayrıntılar belirsizliğini korurken, Huawei'nin 5G yetenekleri veya üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgi vermemesi de dikkat çekici. Bununla birlikte şirket, uydu iletişiminde de bir devrime vurgu yapıyor.

Telefonla ilgili en önemli gelişmelerden biri de Mate 60, daha önce ABD'nin teknoloji yaptırımları nedeniyle engellenen Huawei'nin 5G pazarına dönüşünü işaret ediyor.

The new Kirin chip is manufactured by #Chinese #semiconductor company #SMIC. It is Huawei’s first higher-end Kirin processor since 2020 after the U.S. government restricted American businesses from selling their products or services to #Huawei. #China #USsanctions #semiconductor https://t.co/uqE5wXEaow