Hayaldi Gerçek Oldu: Çin'de Görünmezlik Pelerini İcat Edildi!

Çinli öğrencilerden oluşan bir ekip, insanları güvenlik kameralarından gizleyen ve hatta yapay zekâ programlarını bile kandırmayı başaran bir "görünmezlik pelerini" icat etti. Bu özel kamuflaj, kullanıcının yapay zekâ tarafından bir insan olarak tanınmaması anlamına geliyor ve bu nedenle özellikle kötü niyetli kişiler tarafından kullanıma yol açabilecek olması nedeniyle güvenlik zaafiyeti yaratabilir.

The Sun'ın haberine göre Wuhan Üniversitesi'ndeki bir ekip, insanların yapay zekâ tarafından kontrol edilen güvenlik kamera sistemlerinden gizlice kaçabilmelerine yarayacak InvisDefense adını verdikleri teknolojiyi icat etti.

İnsan gözüne normal bir ceket gibi görünüyor olsa da gelişmiş algoritmalar, kullanıcıyı makinelerin kartal gözlerinden gizleyen desenler oluşturuyor. Bu teknoloji, gündüzleri desenler yapay zekâ kameralarını kör etmek için çalışırken, geceleri kızılötesi kameraları şaşırtmak için ısı sinyalleri yayıyor.

Görünmezlik Pelerini Nispeten "Gerçek" Oldu

Çığır açan bu teknoloji ayrıca sürücüsüz araçlardaki bazı algılama sistemlerinde de çalışıyor ancak insan tarafından gözetlenen kameraları aldatamıyor.

Projeyi denetleyen Profesör Wang Zheng, South China Morning Post'a şunları söyledi:

"Günümüzde birçok gözetleme cihazı insan bedenlerini tespit edebiliyor. Yoldaki kameralar yaya algılama işlevlerine sahip ve akıllı otomobiller yayaları, yolları ve engelleri tanımlayabiliyor. Invisdefense'imiz ise kameranın sizi yakalamasına izin veriyor ancak insan olup olmadığınızı anlamalarına olanak tanımıyor."

Bu teknoloji, Huawei teknoloji yarışmasında birinci oldu ve Şubat ayında ABD'de düzenlenen AAAI 2023 Yapay Zekâ Konferansı'nda ziyaretçilere sunulacak.