Cisimleri Görünmez Hale Getiren Işık Saçılması Keşfedildi

Cisimleri görünmez hale getiren ışık saçılması bilim dünyasında merak uyandırıyor. Bilim insanlarına göre ışığın rastgele saçılması, çeşitli uygulamalarla cisimlerin görünürlülüğünü engelleyebilir. Utrecht Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen son çalışma, katı cisimlerin görünür olmasının önüne geçiyor.

Nature Photonics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre araştırmacılar, opak malzemelerin varlığını gizleyebilen özel ışık dalgaları yarattılar.

Utrecht Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi'nden bilim adamları, bir ortamdan geçerken değişmeyen, yalnızca zayıflayan bir ışık hüzmesi elde etti. Uzmanlar, yok edilemez ışık ışınları inşa etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Cisimleri görünmez yapan ışık demeti

Işık dalgaları sayısız şekilde oluşturulabilir. Avusturya Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsünden Profesör Stefan Saleh tarafındna açıklandığı gibi, bu ışık dalgası modellerinin her biri, dağınık bir ortamdan gönderildiğinde özel bir şekilde değişime uğruyor ve ışınların sapmasına yol açıyor.

Çalışmanın yazarları tarafından anlatılan deneyde, ışığın özel açılarla saçılmasına izin verildi. Profesör Rotter ve Profesör Allard Mosk, yaptıkları deneyde opak çinko oksit tozu tabakası (rastgele düzenlenmiş nanopartiküller) kullandıklarını dile getirdi. Bu sayede tozun ışığı tam olarak ne kadar saçtığı hesaplandı.

"Gösterebildiğimiz gibi çok özel bir ışık dalgası sınıfı var. Işık dalgasının hava yoluyla gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın, dedektörde tam olarak aynı dalga modelini üreten değişmez ışık hüzmesi yaratıyoruz. Çalışmamızda ortaya koyduğumuz ışık alanları, sadece nesnenin arkasında ürettiği çıktı alanı modellerinde değil, nesne içinde de özel gibi görünüyor. Bu yönü bizim için çok heyecan verici. Bu alanların boş alandakilere benzemesi özelliği, genellikle üzerinde çalışılması çok zor olan ve ışığı yüksek oranda saçan malzemelerin derinliklerine bakmak için çok yararlı olabilir."

Utrecht Üniversitesi'nden Profesör Allard Mosk, çinko oksidin aslında ışık dalgalarının şeklini hiç değiştirmediğini dile getirdi. Çalışmanın sonuçları, hücre içini gözlemlemek gibi biyolojik deneyler için ilginç olabilir. Profesör Rotter ölçüm araçlarının daha karmaşık uygulamalara olanak sağlayacak kadar hızlı olacağına inanıyor. Rotter'a göre, maliyetlerin de olabildiğince düşük olması özel ışık dalgaları yaratmanın anahtarı olabilir.

Peki ya siz bilim insanlarının ışık dalgalarını rastgele dağıtmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.