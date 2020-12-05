Çin, Hava Durumunu Değiştirme Projesini Büyütüyor!

Hükümet, salı günü yaptığı açıklamada Çin’in hava durumunu kontrol altına alma projesinin büyük ölçüde genişlettiğini ve 2025 yılına kadar ülkenin yarısında yapay yağmur ve kar görünebileceğini söyledi. Hava durumunu değiştirme projesi ile 2025 yılına kadar ülkenin yarısında hava olaylarını kontrol etmek mümkün hale gelebilir.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, yaptığı açıklamada ülkenin üzerinde çalıştığı bulut tohumlama projesinin 2,1 milyon mil karelik bir alanı içine alacak bir şekilde beş kat genişleyeceğini ve hedefe 2025 yılına kadar ulaşılabileceğini ifade etti. Çin’in projesi şimdilik 3,7 milyon mil kareyi kapsıyor.

Çin’in Hava Durumunu Değiştirme Projesi Büyüyor!

Hükümet, salı gün yaptığı açıklamada Çin’in hava durumunu kontrol alma projesinin büyük ölçüde genişletildiğini dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre 2025’e kadar ülkenin yarısında yapay yağmur ve kar yağışlarını görmek mümkün hale gelebilir.

Bulut tohumlama uygulaması, 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde General Electric için çalışmakta olan bir kimyager tarafından keşfedilmişti. Çin ise hava durumunu kontrol altına almak, istenen zaman yağmur ve kar yağdırmak için 1960’larda kendi projesini başlattı.

The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke bu tür projeleri yürütmeye devam ediyor ancak Pekin, proje kapsamındaki testlerin gerçekleştirildiği bölgelerin içerisinde dünyanın en büyük projesi olarak görülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından yapılan açıklamalara göre Çin’in bulut tohumlama projesinde 2025 yılına kadar 2,1 milyon mil karelik bir alanı daha içine alarak beş kat genişleme meydana gelecek.

Konsey, projenin 2035 yılına kadar dünya çapında en ileri seviyede olan proje olacağını ve kuraklık ile dolu gibi felaketlerin hafifletilmesine yardımcı olacağını söyledi. Konsey ayrıca ormanlık bölgelerde çıkan yangılara da harika bir çözüm olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Yapay yağmur ve kar oluşturmak aslında oldukça basittir. Bulutlara gümüş iyodür veya sıvı nitrojen gibi kimyasalların püskürtülmesi, su damlacıklarının yoğunlaşmasına neden olur ve bu da yüzeye yağmur damlacıklarının veya kar tanelerinin düşmesine sebebiyet verir ancak hava durumunu kontrol etmek için büyük bir yatırım yapılması gerekir.

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