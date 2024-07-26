iPhone Yine Kan Kaybetti: Şimdi Ne Olacak?

Apple'ın güçlü rakipler nedeniyle iPhone satışları konusunda zorlandığı ülkelerin başında gelen Çin'de işler yolunda gitmiyor. Daha doğrusu Apple'ın bu yıl Çin'deki hikayesi oldukça karmaşık. Son çeyrekte Çin'deki iPhone satışları artış eğilimi gösterdi fakat bu yeterli olmadı.

iPhone'un Önündeki İki Engel: Yapay Zeka ve Katlanabilir iPhone

Canalys'in son raporuna göre Apple artık Çin'de ilk beş satıcı arasında değil. İkinci çeyrekte Çin akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre yüzde 10 büyürken, Apple yüzde 14'lük pazar payı ile altıncı sıraya geriledi.

Yayınlanan raporda Apple'ın gerilemesine neden olan iki büyük etkenden bahsediliyor: AI ve katlanabilir cihazlar. Tabii bu fırsatı değerlendirmesi halinde Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarını önemli ölçüde artırması mümkün.

Canalys'e göre Çinli şirketler, yapay zeka yenilikleri sayesinde akıllı telefon satışlarında büyük bir patlama yaşıyor. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Apple Intelligence ile iPhone'a birçok yeni yapay zeka özelliği gelecek. Tabii bu ilk etapta sadece İngilizce desteğine sahip olacak.

2025 yılında daha fazla ülkeye ve dile destek sunacağını belirten Apple'ın, Çin konusunda elini hızlı tutması gerekiyor. Bir diğer etken olan katlanabilir telefonlar Çin'de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Apple'a yakın kaynakların bazıları böyle bir telefonun gelmeyeceğini iddia ederken, bazı kaynaklar katlanabilir iPhone'un 2026 yılında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Özetlemek gerekirse iPhone'ların yapay zeka özellikleri ile öne çıkması artık şart çünkü rakipleri "yapay zeka kelimesini" artık her noktada kullanıyor.