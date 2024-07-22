iPhone 16 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin özellikleri ve tasarımı kadar fiyatının ne kadar olacağı da büyük bir merak konusu. Elbette doğrudan bir fiyat paylaşamıyoruz, ancak önceki modelleri ve sızıntıları değerlendirdiğimizde, Pro modellerinin fiyatında bir indirim söz konusu olamaz.

iPhone 15 Pro hali hazırda 999 dolar başlangıç fiyatına sahip. iPhone 16 Pro'nun A18 Pro işlemcinin yanı sıra ultra geniş ve telefoto kameralarda yeni lensler ile geleceğini dikkate aldığımızda en iyi ihtimalde aynı fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

iPhone 16 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son dönemde yeni lenslerin üretim maliyetinin yüksek olduğuna dair birkaç sızıntı ortaya çıkmıştı. iPhone 15'in üretim maliyeti de iPhone 14'e kıyasla yüksekti fakat Apple bunu kullanıcılara doğrudan yansıtmayarak iPhone 14 serisi ile benzer bir fiyat stratejisi kullandı. Apple'ın bunu devam ettirip ettirmeyeceğini bilmiyoruz.

Rakamlarla konuşacak olursak, iPhone 16 Pro en iyi ihtimalde 999 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Diğer yandan üretim maliyetlerinin artması ve yeni donanımları da dikkate alırsak, 1099 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip olma ihtimali de yüksek.

Benzer bir durum iPhone 16 Pro Max'in fiyatı için de geçerli olacak. iPhone 15 Pro Max'in fiyatı hali hazırda 1199,99 dolar seviyesinde. Bunu iPhone 16 Pro Max için ödeyeceğimiz minimum tutar olarak baz alırsak, kötü senaryoda 100 dolarlık bir fiyat artışı bizleri bekliyor.

Bu arada iPhone 16 Pro Max'te fiyat artışı yaşanması daha kabul edilebilir seviyede: 6.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı söylenen bu telefon, yeni bir süper telefoto kamera ile karşımıza çıkacak