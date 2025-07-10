Çin, J-20S ile ABD ve F-35’i Solladı: İnsanlı-İnsansız Uçuş Gerçek Oldu

Havacılık dünyasındaki gelişmeler her geçen gün daha da şaşırtıcı olmaya devam ediyor. Zira ABD, Avrupa, Türkiye ve Çin 5. nesil savaş uçağı konusunda birbirleriyle yarışıyor. Bu noktada Çin önemli bir atak yaptı. Çin 5,5. nesil savaş uçağı J-20S'i hizmete soktu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin F-35'te Bile Olmayan Bu Özelliği Kendi 5. Nesil Uçağında Standart Hale Getiriyor!

Çin, havacılık dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişmeye daha imza attı. Ülkenin yeni nesil savaş gücü olarak tanıtılan J-20S dünyanın ilk tandem koltuklu 5. nesil savaş uçağı olarak resmen hizmete girdi. Çin’in “hayalet jet” sınıfındaki bu yeni modeli yalnızca görünmezlik ve yüksek manevra kabiliyetiyle değil aynı zamanda geleceğin savaş teknolojilerine entegre edilen insansız hava aracı kontrolü (loyal wingman) kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Uçağın en çarpıcı özelliği ise kokpitin arka koltuğunda yer alan ikinci pilot. Bu koltuk geleneksel bir yardımcı pilottan çok daha fazlası olarak görev yapıyor. Zira burada yer alan pilot nsansız hava araçlarını gerçek zamanlı kontrol eden bir "silah sistemleri operatörü" rolünü üstleniyor. Bu sayede J-20S sadece kendi görevini yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda yanında uçan İHA'lara komuta ederek çoklu görev yetenekleri kazanıyor.

Bu yapı özellikle hava savunmasının yoğun olduğu bölgelerde önemli avantajlar sunuyor. İnsansız kanat adamları düşman hava sahasına daha derinlemesine sızarak ön hat savunmasını kırabiliyor istihbarat topluyor veya mürettebatlı uçağı koruyor. Böylece pilot yüksek riskli bölgelerde fiziksel tehditlerden uzak tutuluyor. J-20S’in bu çoklu kontrol mimarisi Çin’in gelecekteki 6. nesil savaş uçağı konseptine geçişi için de bir basamak olarak değerlendiriliyor.

Özellikle modüler yazılım altyapısı sayesinde insansız hava araçlarının türüne göre görev profili değiştirebiliyor ve sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden programlanabiliyor. Bu gelişmeyle birlikte Çin yalnızca J-20 serisini güncellemekle kalmadı aynı zamanda insanlı-insansız ekip işbirliğini gerçek muharebe şartlarında test edebilen ilk ülke olma unvanını da kazandı.

ABD’nin F-35 ve F-22 gibi uçaklarında henüz bu seviyede operasyonel bir çözüm bulunmazken J-20S bu alanda ciddi bir rekabetin fitilini ateşlemiş durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...