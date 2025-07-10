Milli Savaş Uçakları İçin Kritik Adım: 403. Test Filosu Kuruldu!

Türk Hava Kuvvetleri, yerli ve milli savunma sanayi projeleri adına önemli bir adım attı. Yerli imkanlarla geliştirilen projeler için titizlikle çalışacak bir test filosu kuruldu. Bu filo içerisinde MMU KAAN gibi savaş uçaklarının test edilmesi bekleniyor. İşte THK 403. test filosu ve detayları...

Türkiye Milli Savaş Uçakları İçin Özel Test Filosunu Kurdu!

Türk Hava Kuvvetleri milli savaş uçaklarını geleceğe hazırlamak için kritik bir adım attı. Hava Komutanlığı’na bağlı olarak kurulan 403. Test Filosu Hava Araştırma Merkez Komutanlığı (Hava ARMERKOM) ile koordineli çalışacak. Amaç ise yalnızca test uçuşları yapmak değil aynı zamanda Türkiye'nin özgün hava ve uzay sistemleri için doğrulanmış hesaplama kabiliyeti oluşturmak ve bu süreci yerli AR-GE altyapısıyla sürdürmek.

Yeni test filosu özellikle MMU KAAN gibi beşinci nesil savaş uçaklarının prototip ve geliştirme süreçlerine odaklanacak. Ancak görev tanımı sadece bununla sınırlı değil. Milli insansız hava araçları (İHA’lar) yeni nesil mühimmatlar ve elektronik harp sistemleri de bu test ekosisteminin bir parçası hâline getirilecek. Böylece Türkiye’nin hava gücü teknolojik olarak entegre bir yapıya kavuşacak.

Hava ARMERKOM ise bu sürecin bilimsel ayağını yönetecek. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizleri, radar kesit alanı simülasyonları, aerodinamik testler ve uçuşa elverişlilik değerlendirmeleri gibi birçok teknik süreç burada gerçekleştirilecek. Özellikle kritik görev profillerine sahip savaş platformlarının gerçek şartlarda test edilip uçuşa hazır hâle getirilmesi hedefleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri yalnızca operasyonel güç açısından değil aynı zamanda test, doğrulama ve geliştirme alanlarında da kendi kendine yeten bir yapıya geçiş yapmış olacak. Yerli savunma sanayiiyle tam entegre bu yapılanma ilerleyen dönemde yeni nesil jet motorlarının ve hipersonik sistemlerin de test zeminini oluşturabilir.

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