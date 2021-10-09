Çin Kripto Para Yasağı Sonrasında 20'den Fazla Şirket Çin'den Çekildi

China Securities Journal'ın paylaşmış olduğu bilgilere göre Çin kripto para yasağı uygulamasının ardından 20'den fazla şirket, Çin pazarından çekilme kararı aldı. Bu şirketlerin çoğu önce yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu sonra pazardan tamamen çekildi.

Çin Kripto Para Yasağı Sonrasında Hangi Şirketler Çekildi?

Kripto para ile ilgili çalışmalar sürdüren ve Çin'in kripto para yayılımına son verme kararından etkilenen 20'den fazla şirket, Çin pazarından çıkıyor. Çin pazarından ayrılan şirketler arasında bölgenin en büyük kripto para borsası Huobi yer alıyor. Ayrıca Çin'e bağlı İç Moğolistan'da yakınlarda 45 kripto para madenciliği projesine son verildi.

U.Today tarafından aktarılan bilgilere göre 24 Eylül'de Huobi, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu. Şirket, bu uygulamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Çin pazarından tamamen çekildiğini duyurdu. Çinli gazeteci Colin Wu'ya göre bu karar, kripto para yasağının açıklanmasından bir gün önce alındı.

BiKi, BHEX, CoinEx ve Renrenbit de Huobi'yi takip eden isimler arasında yer aldı. Huobi, müşterilerini fonlarını diğer platformlara taşımaya davet etti ve aralık ayının sonuna kadar Çin'deki faaliyetlerini tamamen durdurmaya söz verdi.

Çin'de yer alan diğer medya kuruluşları, Çin'e bağlı İç Moğolistan'da yer alan yetkililerin 10 bin kripto para madenciliği projesinin fişini de çektiğini belirtti. Bölgede şimdiye kadar aşağı yukarı 45 kripto para madenciliği projesine son verildi.

Kripto Para Dolandırıcılarından Etkilenmemek İçin Neler Yapılmalı?