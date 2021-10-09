Çin Kripto Para Yasağı Sonrasında 20'den Fazla Şirket Çin'den Çekildi
Çin kripto para yasağı sonrasında 20'den fazla şirket Çin'den ayrıldı ve kripto para alanında faaliyet yürüten şirketler, Çin pazarından çekilmeye devam ediyor.
China Securities Journal'ın paylaşmış olduğu bilgilere göre Çin kripto para yasağı uygulamasının ardından 20'den fazla şirket, Çin pazarından çekilme kararı aldı. Bu şirketlerin çoğu önce yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu sonra pazardan tamamen çekildi.
Çin Kripto Para Yasağı Sonrasında Hangi Şirketler Çekildi?
Kripto para ile ilgili çalışmalar sürdüren ve Çin'in kripto para yayılımına son verme kararından etkilenen 20'den fazla şirket, Çin pazarından çıkıyor. Çin pazarından ayrılan şirketler arasında bölgenin en büyük kripto para borsası Huobi yer alıyor. Ayrıca Çin'e bağlı İç Moğolistan'da yakınlarda 45 kripto para madenciliği projesine son verildi.
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Tencent değeri, Çin'in oyun sektörü için getirmiş olduğu yeni kısıtlamaların ardından büyük ölçüde azaldı.
U.Today tarafından aktarılan bilgilere göre 24 Eylül'de Huobi, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu. Şirket, bu uygulamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Çin pazarından tamamen çekildiğini duyurdu. Çinli gazeteci Colin Wu'ya göre bu karar, kripto para yasağının açıklanmasından bir gün önce alındı.
BiKi, BHEX, CoinEx ve Renrenbit de Huobi'yi takip eden isimler arasında yer aldı. Huobi, müşterilerini fonlarını diğer platformlara taşımaya davet etti ve aralık ayının sonuna kadar Çin'deki faaliyetlerini tamamen durdurmaya söz verdi.
Çin'de yer alan diğer medya kuruluşları, Çin'e bağlı İç Moğolistan'da yer alan yetkililerin 10 bin kripto para madenciliği projesinin fişini de çektiğini belirtti. Bölgede şimdiye kadar aşağı yukarı 45 kripto para madenciliği projesine son verildi.
Kripto Para Dolandırıcılarından Etkilenmemek İçin Neler Yapılmalı?
- E-posta adresinize gelen her bildirinin gerçek olduğunu düşünerek tıklamanız istenen bağlantılara tıklamayın. Siber suçlular, son günlerde büyük şirketleri taklit ederek potansiyel kurbanları ağına düşürmeye çalışıyor. Bu nedenle gelen e-postaları dikkatli incelemek gerekiyor.
- Cihazınızda mutlaka virüsten koruma yazılımı bulundurun. Cihazınızda eğer bir virüsten koruma yazılımı bulunuyorsa bu yazılımın kötü amaçlı yazılımları tespit etmede yeterli olup olmadığını kontrol edin.
- İki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirme gibi bir seçeneğiniz varsa bu hakkınızı mutlaka kullanın. Bunun hesaplarınızdaki önemli bilgilerin bilgisayar korsanlarının eline geçmesini önlemede başvurabileceğiniz en iyi yollardan bir tanesi olduğunu unutmayın.
- Arkadaşlarınızdan gelen mesajların ve e-postaların gerçekten arkadaşlarınızdan geldiğinden emin olun.
- Önemli bilgilerinizi cihazınızda saklamayın. Tarayıcıların otomatik doldurma gibi özelliklerini kullanmaktan mümkün olduğunca uzak durun.
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