Bir Ülkede Tüm Meta Uygulamaları Yasaklandı: App Store'dan Kaldırılacak!

Apple, Avrupa Birliği kuralları nedeniyle yeni erişebilirlikler getirmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Çin ile sorun yaşıyor. Çin'deki Apple kullanıcıları artık App Store'dan WhatsApp ve Threads uygulamalarını bulamayacak ve indiremeyecekler.

Şirket, uygulamaları App Store'dan kaldırdığını, Çin'in internet düzenleyicisi olan Cyberspace Administration'dan aldığı emirleri yerine getirmek için yaptığını ve bu emirlerin "ulusal güvenlik endişelerine dayandığını" belirtti.

Ayrıca Cyberspace Administration, kurallara katınılmasa bile faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uymakla yükümlü oldunduğunu vurguladı.

Uygulamalara Erişebilmek İçin VPN Kullanılması Gerekecek

Çin'in güvenlik duvarı, ülkede birçok yabancı uygulamayı ve teknolojiyi engelliyor, bu da yerel halkın bunlardan herhangi birine erişmek için VPN kullanmasını gerektiriyor. Meta'nın Facebook ve Instagram uygulamaları zaten engelliydi. Ancak WhatsApp ve Threads şu ana kadar indirilebiliyordu.

Cyberspace Administration'ın bu uygulamaların ulusal güvenlik endişesi oluşturduğu şeklindeki açıklaması, Amerikan yasama organlarının TikTok'u ülkede engelleme argümanını yansıtıyor.

Yasa tasarısının mevcut versiyonunda ByteDance'in TikTok'tan ayrılması için bir yılı olacak, aksi takdirde kısa video paylaşım platformu uygulama mağazalarından yasaklanacak. Paketin bir parçası olan bu yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor ve bu paket aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımı da içeriyor.