Türkiye'nin Premium Sedan Pazarına Yeni Soluk Çin'den Geliyor

Premium sedan pazarı Çin'den gelecek yeni bir sedan modeliyle çalkalanacak: MG7.

2025'in ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa çıkacak olan bu model, fastback tasarımıyla sportif ve şık bir görünüm sunuyor. Çerçevesiz kapılar, panoramik cam tavan ve aktif spoyler gibi detaylar araca agresif ve modern bir tarz aşılamış. 4884 mm uzunluk, 1889 mm genişlik ve 2778 mm aks mesafesi ile MG7, geniş iç hacmiyle hem komforlu hem de göze hitap etmekte.

MG7 Donanım ve Tasarım Özellikleri

MG7'nin öne çıkan özellikleri şöyle:

Aerodinamik gövde yapısı

19 inç alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri

Hunter LED farlar

Elektrikli açılabilir cam tavan

MG7'nin kaputunun altında 1.5L turbo benzinli motor var. 170 PS güç ve 275 Nm tork üretim kapasitesine sahip motor, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile harmanlanmış. 0'dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor ve 100 kilometre yolda 7 litre yakıt yakarak verimli bir sürüş deneyimini de kullanıcıya sunuyor.

Türkiye'de Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

MG7 Sedan ülkemizde 2025'in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Şu ana kadar ortaya çıkan tek bilgi bu. Aracın Türkiye'deki satış fiyatı henüz açıklanmadı.