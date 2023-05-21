Çin'den Microsoft'a İyi Haber: Anlaşma Onaylandı

Son günlerde oyun dünyasının en çok tartışılan konularından biri de Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımı anlaşması. Başta Sony olmak üzere birçok teknoloji markasının "tekelleşme" iddiasıyla itiraz ettiği satın alım hakkında dünyadaki birçok ülkede davalar devam ediyor. Microsoft, yakın zamanda bir iyi haber de Çin'den aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık'ın satın alımı engelleme kararı alması, oyun dünyasını şoke etmişti. Ancak Avrupa Birliği'nin ardından Çin de Activision-Blizzard anlaşmasına yeşil ışık yakmış gibi duruyor.

Microsoft Anlaşmayı Kazanmak Üzere

Geçtiğimiz yıllarda Activision-Blizzard'ın Çin'deki yerel dağıtıcı NetEase ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında oyun satışlarının durması, Microsoft'un elini sıkılaştırıyordu. Ancak yapılan görüşmeler neticesinde Çin tarafı koşulsuz olarak anlaşmayı kabul etme kararı aldı.

Şimdiye kadarki en büyük oyun sektörü satın alımlarından birini gerçekleştiren Microsoft, antitröst muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştı. Birden fazla ülkede görülen davalarda Microsoft'un satın alım sonrasında tekel olup olmayacağı tartışıldı. Başta Sony olmak üzere birçok markaya Call of Duty gibi önemli oyunları çoklu platform olarak çıkarmaya devam edeceklerinin sözünü vermelerine rağmen davalar sürüncemeye girdi.

Sonuç olarak verilen tavizler ve görüşmeler sonrasında Çin'in de dahil olmasıyla birlikte Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke, Çin, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 37 ülke anlaşmayı onayladı. Şu an Microsoft'un önünde dünyanın en büyük teknoloji anlaşması olarak görülen satın alımı tamamlamak için sadece ABD ve Birleşik Krallık'tan onay almak kaldı.