Çin'de Neden İşçilik Maliyetleri Daha Düşük? Sebebi Belli Oldu!

Çin üretim alanındaki liderliğini her geçen yıl daha da pekiştiriyor. Peki bu kadar büyük bir üretim hacmine rağmen işçilik maliyetlerinin neden düşük kaldığı merak edilmiyor mu? Cevap devletin yıllardır yürüttüğü stratejik destek programlarında gizli. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin’de İşçilik Maliyetleri Neden Düşük? Sorunun Cevabı Belli Oldu!

Pekin yönetimi 2015 yılında açıkladığı “Made in China 2025” programıyla ithalata olan bağımlılığı azaltmayı ve özellikle robotik teknolojilerde liderliği hedefledi. Bu süreçte devlet, şirketlere hem finansal hem de politik teşvikler sağladı. Kamu bankaları düşük faizli ve neredeyse sınırsız kredi imkânı sundu yabancı şirket satın alımlarına destek verildi ve doğrudan mali yardımlar aktarıldı.

2021 yılına gelindiğinde ise robot kullanımını yaygınlaştırmak için kapsamlı bir plan hayata geçirildi. Çin’in fabrika otomasyonuna yaptığı yatırımlar ülkeyi küresel üretimin merkezine dönüştürdü. 2017’den bu yana her yıl 150 binden fazla robot kurulumu yapılıyor. Bugün Çin fabrikaları tek başına dünyanın toplam üretiminin üçte birini karşılıyor.

Bu oran, ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Britanya’nın toplamından daha yüksek. 2023’te birçok ülkede robot kurulumları azalırken, Çin’de ivme artmaya devam etti. 2024 yılına kadar ağırlıklı olarak ithal robotlar kullanılsa da artık kurulan robotların üçte ikisine yakını ülke içinde üretiliyor.

Böylece Çin’de aktif robot sayısı, ABD’deki rakamların beş katına ulaşmış durumda. Federasyonun son verilerine göre Çin, dünya robot üretiminde de liderliğini güçlendiriyor. 2023’te küresel arzın dörtte birini karşılayan Çin geçen yıl bu oranı üçte bire yükseltti. Japonya’nın pazar payı ise aynı dönemde yüzde 38’den yüzde 29’a geriledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...