23 Ton Ağırlığındaki Çin Roketi Dünya'ya Doğru Düşüşe Geçti!

Kontrolden çıkan 23 ton ağırlığındaki devasa bir Çin roketi, Dünya'ya doğru düşüşe geçti. Tiangong uzay üssünden fırlatılan roketin tam olarak nereye düşeceği henüz bilinmiyor fakat düşebileceği koordinatların arasında Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.

Kontrolden Çıkan Devasa Çin Roketi Dünya'ya Düşecek

Hürriyet'teki habere göre Çin'in Tiangong uzay üssünden pazartesi günü Long March 5B isimli bir roket fırlatıldı fakat uzay görevini tamamladıktan sonra kontrolden çıktı. 23 ton ağırlığındaki devasa roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi.

Bilim insanları, Mengtian isimli modül taşıyan Long March 5B'nin insan nüfusunun yüksek olduğu bölgelere düşme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulundu. Uzay boşluğunda itme gücü kullanılarak modern roketlerin Pasifik Okyanusu'na düşmesi sağlanıyor.

Long March 5B isimli rokette ise söz konusu özellik yer almıyor. Bu eksikliğin, roketin hızlı bir şekilde yeryüzüne düşmesine sebep olacağı iddia ediliyor. Büyük tehlikelere yol açabilme ihtimali olan bu olayın cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Atmosfere girdikten sonra yanma sonucunda parçalanacak olan roketin yüzde 60 ya da yüzde 40 oranında bütün bir parça olarak kalabileceği belirtildi. Parçaların farklı konumlara düşebileceği ifade edildi.

Çin'in kontrolsüz uzay dönüş görevleri, daha önce de oldukça önemli bir paniğe yol açmıştı. Çin'e ait bir roket, temmuz ayında kontrolden çıkması üzerine Hint Okyanusu'na düşmüştü. Bu olay sonucunda can kaybı meydana gelmemişti.