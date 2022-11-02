Dünya'ya Tehdit Oluşturabilecek Yeni Bir Asteroit Keşfedildi

Gökbilimciler, gelecekte Dünya için tehdit oluşturabilecek bir asteroit keşfettiler. The Astronomical Journal'da yayınlanan yeni bir makalede üç gökbilimcinin rapor ettiği asteroidin adı 2022 AP7.

Gelecekte Dünya için bir miktar risk oluşturabilecek olsa da bu asteroit şu anda gezegenimizin yakınından geçmiyor. Bunun yerine gökbilimciler, gelecekte Dünya'nın Güneş ile olan yörüngesinin konumuna bağlı olarak asteroidin gezegenimize yaklaşabileceğini savunuyorlar.

Yeni araştırmanın arkasındaki ekip, 2022 AP7'nin gökbilimcilerin 2014'ten beri keşfettiği en büyük potansiyel tehlikeli asteroit olduğunu söylüyor. Aynı zamanda muhtemelen şimdiye kadar bulunan en büyük asteroitler arasında ilk beşte yer alıyor. Neyse ki bu asteroit henüz yaşamımız için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor ve NASA'nın DART testi geçen ay bir asteroidin yörüngesini değiştirmede oldukça başarılı oldu.

1 Km'den Büyük Asteroit: 2022 AP7

Bu asteroidi bu kadar tehlikeli yapan şey, 1 km'den büyük boyuta sahip olması. Araştırmacılar, asteroidin çapının yaklaşık 1,1 km ile 2,3 km arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu boyutta bir asteroit, çarpma anında etrafa çok fazla parça saçar ve onların oluşturduğu bu toz bulutları, daha sonra Güneş ışığının gezegene ulaşmasını engeller ve Dünya'nın yüzeyini önemli ölçüde soğutur.

Tabii ki bu asteroidin gerçekte ne kadar büyük olduğunu kanıtlamak aslında oldukça zor. Bunun nedeni, Güneş'ten gelen parıltının bu asteroitleri tespit etmeyi zorlaştırması ve onları alacakaranlıkta gözlemlerken bile Güneş ışığının hâlâ oldukça parlak olması, görmeyi zorlaştırıyor. Yine de asteroit gezegenimize zarar verecek kadar büyük olsa bile bu, henüz endişelenmemiz gereken bir şey değil.