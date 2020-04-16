Ortaya çıkan yeni belgeler gösterdi ki; Çin salgın duyurusunu bilerek 6 gün geciktirmiş. Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, en son gelişmeler bütün dünya tarafından takip ediliyor. Salgınla ilgili gerçekleştirilen en son iddiaya göre Çin, koronavirüs salgınının bu kadar ciddi bir boyuta ulaşabileceğini bilmesine rağmen 6 gün sessiz kaldı.

İsimsiz bir kaynak tarafından paylaşılan belgelere göre Çinli yetkililer koronavirüsün ciddi boyutlara ulaşabileceğini bilmelerine rağmen 6 gün boyunca sessiz kaldılar ve virüs bu sürede tüm dünyayı etkisi altına alacak şekilde yayılmaya başladı. 6 günlük sessizlik yerine Çinli yetkililerin halkı zamanında uyarmasıyla birlikte Vuhan sağlık sisteminin çökmesinin engellenebileceği ve virüsün bu kadar büyük boyutlarda yayılmasının önüne geçilebileceği belirtildi.

Ellerine geçen belgelerle geri dönük analizler gerçekleştiren uzmanlar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in halkı koronavirüsü salgınına karşı uyarmak için 6 gün beklediğini bu sürede ise 3 bin kişinin Corona virüsünden etkilendiğini ifade etti.

Çin salgın duyurusunu neden 6 gün geciktirdi?

Uzmanlar, koronavirüsünün çıkışının Çin'in yeni yıl kutlamalarına denk geldiğini ve kutlamaların kapalı yapılması durumunda salgının çok daha düşük boyutlarda atlatılabileceğini düşündüklerini belirtti. Çin'in yeni yıl kutlamalarına katılmak amacıyla seyahat eden pek çok kişinin koronavirüsünden enfekte olmuş olabileceği ve salgının yayılmasında etkin rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

İsimsiz bir kaynak tarafından açıklanan belgelerde, aynı zamanda Çin'in Vuhan kenti haricinde, Çin merkezinde de pek çok kişinin hastalandığı bilgisi yer alıyor. Uzmanlar, Çin hükümetinin uygulamış olduğu sert bilgi paylaşımı kontrolünün, bürokratik engellerin ve emir-komuta zincirinde oluşan kötü haberlerin paylaşılmasına yönelik isteksizliğin, koronavirüsü ile ilgili tedbirlerin zamanında alınmasını engellemiş olabileceğini düşünüyor.

Koronavirüsü ile ilgili ortaya atılan bu iddianın hemen ardında bir başka iddia daha ortaya atıldı. Tayland'ın uyarısı üzerine, Çinli yetkililerin koronavirüsü salgınıyla ilgili olarak harekete geçtiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Çinli yetkililerin, koronavirüsü ile ilgili olarak bilim insanlarının açıklama yapmasını yasakladığı iddia edilmişti.