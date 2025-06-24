Sen Ne Yaptın Çin? Sivrisinek Kadar Drone Geliştirmişler!

Son yıllarda dünya genelinde ülkeler, drone teknolojilerine her zamankinden daha fazla odaklanıyor ve bu alana ciddi yatırımlar yapıyor. Bu insansız hava araçları yalnızca savaş alanlarında değil, aynı zamanda istihbarat toplamada da kritik bir rol üstleniyor.

Bugün ise drone teknolojileri alanında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çin’de adeta bir casus filminden fırlamış gibi görünen, sivrisinek boyutunda son derece küçük bir drone geliştirildi. Bu minik cihaz, teknoloji dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve gündemi tamamen değiştirdi. İşte ayrıntılar...

Çin'de Sivrisinek Kadar Küçük Drone Geliştirildi

Çin Ulusal Savunma Üniversitesi Bilim ve Teknoloji ekibi tarafından geliştirilen bu küçük drone, parmakların arasına sığabilecek boyutta. İlk olarak Çin’in resmi televizyon kanalı CCTV 7’de tanıtıldıktan sonra dünyada gündeme geldi. Bu drone'un özellikle bilgi toplama (istihbarat) amacıyla, yani casusluk için tasarlandığı belirtiliyor.

Tanıtılan cihazın birden fazla versiyonu bulunuyor. Ancak bunlar arasında iki model özellikle öne çıkıyor. Her ikisi de uzun bir gövdeye ve kanatlara sahip. Biri yalnızca iki kanat, diğeriyse dört kanat taşıyor. Ayrıca her iki model de akıllı telefon gibi mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

Cihazın içerisinde hangi donanımın yer aldığı ve ne ölçüde veri toplayabildiği henüz net değil. Ancak boyutları göz önüne alındığında sınırlı teknik kapasiteye ve temel seviye istihbarat toplama yeteneğine sahip olduğu düşünülüyor.

Öte yandan drone’un içerisinde yer alan pilin ne kadar süre kullanılabildiği de merak konusu. Zira bu tür cihazların görevini tamamlayacak kadar enerjiye sahip olması, ardından ya veriyi anında aktarabilmesi ya da güvenli şekilde geri dönebilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle gerçek zamanlı görüntü aktarımında pil süresi oldukça kritik.

Tanıtılan bu cihazla ilgili şu an için çok sınırlı bilgi mevcut. Görünüşe göre hala araştırma ve geliştirme aşamasında. Geliştirilmesi tamamlandığında Çin ordusunda kullanılıp kullanılmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

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