Amazon, Drone ile Kargo Teslimatına Başlıyor

Amazon bugün, Lockeford, California'nın ABD'de şirketin gelişen drone teslimatı Prime Air'e erişim sağlayan "ilk" şirketlerden biri olacağını duyurdu. Lockeford, Stockton'dan yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunan, yaklaşık 3.500 nüfuslu küçük bir bölgeden ibaret. Aynı zamanda havacılık öncüsü Weldon B. Cooke'un bir zamanlar evinin de bulunduğu yer.

Şirket, yıl sonundan önce başlaması planlanan drone teslimatları için güvenli izin alınmasına yardımcı olmak adına şu anda FAA ile birlikte çalıştığını belirtiyor. Bölgedeki belirli kullanıcılar, binlerce ürün için drone teslimatı seçeneğini almaya başlayacak. Dronelar saatte 50 mil hıza kadar beş kilo yük taşıyabiliyor.

Amazon, Alphabet'e ait Wing gibi şirketlerden bugüne kadar rakiplerinin gerisinde kaldığı drone programı hakkında daha fazla imkanını araştırıyor. Özellikle de önemli onaylar gerektiren büyük, özerk bir sistemin üzerinde daha çalışması ve kat etmesi gereken oldukça yol var.

Amazon Bu Sistemi Dünya Geneline Yaymak İstiyor

Amazon kargo taşıyan dronelarını şu şekilde ifade ediyor:

"Algıla ve kaçın sistemimizi iki ana senaryo için tasarladık: transit halindeyken güvende olmak ve yere yaklaşırken güvende olmak. Teslimat yerine uçarken, dronların statik ve hareketli engelleri tanımlayabilmesi gerekir. Algoritmalarımız, nesne algılama için çok çeşitli teknolojiler kullanıyor. Drone'umuz bu sistemi kullanarak yolundaki bir baca gibi statik bir nesneyi tanımlayabiliyor. Ayrıca diğer uçaklar gibi ufuktaki hareketli nesneleri, insanların onları görmesi zor olsa bile algılayabiliyor. Engeller tespit edilirse drone'umuz onlardan güvenli bir şekilde kaçınmak için rotasını otomatik olarak değiştirecektir."

Drone hedefine ulaştığında alçalıyor, havada asılı kalıyor ve paketi indiriyor. Bu yeni hizmetle sipariş vermek, büyük ölçüde herhangi bir Amazon teslimatıyla aynı süreçlere sahip. Satın alındığında müşteri, drone'un ilerlemesini takip eden durum güncellemeleriyle birlikte teslimat için tahmini bir tarih alıyor.

Altı rotorlu sistem (MH27-2), şirket tarafından son birkaç yılda test edilen birkaç modelin en yenisi konumunda.