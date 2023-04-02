Çin'den Starlink'e Rakip: İlk Uydular Fırlatılmaya Hazır

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Starlink, kısa sürede binlerce aboneye kavuşarak uydu interneti konusunda yepyeni bir çağın öncüsü olmuştu. Çin'den Starlink'e rakip olabilecek bir proje geldi.

China Aerospace Science and Technology Corporation, 2023'ün ikinci yarısında Long March 5B roketiyle birlikte geniş bant yayın yapabilen ilk mini uydularını yörüngeye yerleştirmeye hazırlanıyor.

13.000 Uydu Yörüngeye Yerleştirilecek

Projenin ilk amacı, Starlink ve benzeri batılı uydu iletişimi şirketlerine karşı yerel bir alternatif geliştirmekti. Bu kapsamda Çin Uzay Ajansı ile beraber yürütülen çalışmalar, son aşamasına geldi. 2023'ün ikinci yarısında yörüngüye bırakılması planlanan 13.000 uydu, 2023 içerisinde hem askeri hem de sivil faaliyetler amacıyla kullanılabilir hale gelecek.

Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Ukrayna lehine Starlink kullanımına izin veren Elon Musk, Çin'den büyük tepki çekmişti. Hatta Çinli bazı yetkililer, Elon Musk'ın uydularını düşürebilme hakkına sahip olmaları gerektiğini söylemişti.

Kurulması planlanan uydu ağının, diğer tüm devletler gibi kıtalararası kablolu iletişim ağlarını kullanmaya mahkum olan Çin'e ekstra bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca iddialara göre sistemin yeryüzü ve uzay da dahil olmak üzere askeri amaçlarla da kullanılacağı belirtiliyor.