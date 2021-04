Çin Uzay İstasyonu İçin İlk Modül Fırlatıldı

Çin uzay istasyonunun ilk modülü artık yörüngede. Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü uzaya göndererek, istasyonun inşaatını gelecek yılın sonuna kadar tamamlamayı amaçlayan bir dizi önemli fırlatma görevini başlattı.

Çin, mürettebatlı bir uzay istasyonunun ilk modülünü yörüngeye yerleştirdi.

Perşembe günü Long March 5B roketiyle birlikte fırlatılan "Tianhe" modülü, 16,6 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında. 22,5 ton ağırlığında olan Çin modülü, Asya ülkesi tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı.

Tianhe, üç adet büyük yaşam alanı ve yaşam destek kiti, ayrıca yeni gelecek uzay aracı için bir yuva ve Çin'in bu yılın sonlarında piyasaya süreceği diğer iki istasyon modülünü içeriyor. Bu modüller, Tiangong-3 istasyonunun yaşanabilir bölümlerine "T şekli" verecek şekilde birleştirilecek.

China sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year #GLOBALink pic.twitter.com/3ocUVf7Z2I