Çin Uzay İstasyonu İçin İlk Modül Fırlatıldı

Çin uzay istasyonunun ilk modülü artık yörüngede. Çin, uzay istasyonunun çekirdek modülünü uzaya göndererek, istasyonun inşaatını gelecek yılın sonuna kadar tamamlamayı amaçlayan bir dizi önemli fırlatma görevini başlattı.

Çin, mürettebatlı bir uzay istasyonunun ilk modülünü yörüngeye yerleştirdi.

Perşembe günü Long March 5B roketiyle birlikte fırlatılan "Tianhe" modülü, 16,6 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında. 22,5 ton ağırlığında olan Çin modülü, Asya ülkesi tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı.

Tianhe, üç adet büyük yaşam alanı ve yaşam destek kiti, ayrıca yeni gelecek uzay aracı için bir yuva ve Çin'in bu yılın sonlarında piyasaya süreceği diğer iki istasyon modülünü içeriyor. Bu modüller, Tiangong-3 istasyonunun yaşanabilir bölümlerine "T şekli" verecek şekilde birleştirilecek.

China sent into space the core module of its space station, kicking off a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of next year #GLOBALink pic.twitter.com/3ocUVf7Z2I — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) April 29, 2021

Çin uzay istasyonunun ilk modülü artık yörüngede

Tamamen havada monte edilecek Çin uzay istasyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun beşte biri boyutunda olacak.

ISS'in boyutlarıyla yapılan karşılaştırmalar Çin'i rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Asya ülkesine göre, uzay istasyonunun görevi boyuttan daha önemli. Ayrıca Çin'den gelen bazı mesajlar, uluslararası iş birliklere açık olduklarını gösteriyor.

Çin halihazırda iki uzay istasyonu üretti: Tiangong 1 ve 2. Fakat bunlar halihazırdaki yerleşim için (Tiangong-3) tasarlanmamış prototiplerdi. Tiangong 1, mürettebatı 15 gün boyunca ağırladı ve Tiangong 2 bunu ikiye katlayarak 30 güne çıkardı.

Çin, yeni uzay istasyonu üretmek için yoğun bir çaba içerisinde. Bu çalışma, şu anda kendi başına bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline getirecek. Geçen hafta Rusya, yakında kendi istasyonunu üreteceğini ifade etmişti, ancak henüz resmi bir proje olmadığını belirtmek gerekiyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi uzaylıları buldu mu?

Ayrıca 24 Nisan 2021 tarihinde Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanmamış bir hesaptan uzaylıların varlığını doğruladığı düşünülen bir tweet paylaşıldı. Bu tweette "Harika bir tören eşliğinde zeki canlıların doğrulandığını duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tweet şimdiye kadar başka bir resmi hesaptan retweetlenmedi veya böyle bir duyurunun resmi olarak yapıldığını düşündürebilecek herhangi bir paylaşımda bulunulmadı. Tweetin paylaşıldığı hesapta oldukça az sayıda tweet yer alıyor.

Tweeti gören kullanıcıların aklına ayrıca hesabın çalınmış olma ihtimali de geldi. Bu da hesabın Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne ait bir hesap olsa dahi hesabın çalınmış olabileceğine dair soru işaretlerini arttırdı.