Çin'in Yeni Ticari Uzay Limanı Dünyaya Meydan Okuyor

Çin'in ticari uzay limanları merak uyandırıyor. 3 milyar dolar bütçeyle yapılacak olan yeni uzay limanı, Asya ülkesinin tek başına dünyaya meydan okuyacağını gösteriyor. İşte Çin'in kurmayı planladığı yeni ticari uzay limanı.

Çin'in Ningbo ve Wenchang kıyı bölgeleri, artan fırlatma talebini karşılamak için yeni ticari uzay limanları inşa etmeyi planlıyor.

Çin'de geçtiğimiz gün yayınlanan haberlere göre, Zhejiang eyaletinin doğudaki liman kenti Ningbo, Xiangshan'da bir uzay limanı kurmak için toplam 20 milyar yuan (3 milyar dolar) yatırım taahhüt etti. Bu liman, yılda 100 fırlatma görevine destek sağlayabilecek.

Uzay limanı, fırlatma sahaları için 35 kilometrekare ve destek tesisleri için 32 kilometrekare olmak üzere 67 kilometrekareyi kapsayacak. Saha, Çin'in Xichang Uydu Fırlatma Merkezi ve ABD'deki Cape Canaveral ile benzer bir enlemde yer alacak. Cape Canaveral fırlatma rampası, SpaceX tarafından sıkça kullanılmasıyla bir hayli popüler.

Ningbo Serbest Ticaret Bölgesi İdari Komitesi tarafından yayınlanan bir belgeye göre, Zhejiang eyaleti mühendislik şirketi fırlatma rampasının inşası için 1 Nisan'da yeni bir ihale kazandı. Araştırma, geliştirme, üretim ve veri merkezini içeren geniş bir endüstriyel üs olacak bu bölge, Xiangshan'ın Ningbo Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Kasabasına yerleştirilecek.

Çin'in ticari uzay limanları merak uyandırıyor

Çin, 2020'de 39 fırlatış gerçekleştirdi ve ana uzay yüklenicisi CASC, 2021'de 40'tan fazla görev hedefliyor.

Asya ülkesi, önümüzdeki birkaç yıl içinde Guowang adlı 13.000 uydudan oluşan internet takımyıldızı için fırlatmalara başlamayı planlıyor. Şirket uzaktan algılama ve iletişim için bir dizi ticari uydu takımyıldızını da Dünya yörüngesine göndermek istiyor.

Çin'in şu anki fırlatma alanları arasında Gansu eyaletinde "Jiuquan", Şanşi eyaletinde "Taiyuan", Sichuan eyaletinde "Xichang", Haynan eyaletinde "Wenchang" bulunuyor. Son ve en büyük ticari limanla birlikte ülkenin beş farklı fırlatma rampası olacak.

Shandong eyaletinin doğusundaki Haiyang Şehri yakınlarında, deniz fırlatmalarını desteklemek için yeni bir uzay limanı da tamamlanmak üzere. Yeni kıyı limanları, iç kesimlerdeki fırlatma merkezlerindeki fırlatmalardan düşen roket kalıntılarının toplanmasına da yardımcı olacak. Roket aşamaları zaman zaman yerleşim alanlarına düşerek riskleri ve ayrıca fırlatma öncesi önlemleri ve görev sonrası temizlemeyi de beraberinde getiriyor.