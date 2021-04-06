Ünlü Fizikçi Uzaylıların Ne Zaman İletişim Kuracağını Söyledi

Uzaylılar ne zaman iletişim kuracak? Son yılların ünlü isimlerinden birisi olan fizikçi Michio Kaku, uzaylı temasının sadece yüzyıl içerisinde mümkün olduğunu iddia etti. Ancak Kaku, bunun iyi olmayacağını ve hatta insanlığın sonunu getirebileceğine inanıyor.

Önde gelen fizikçilerden biri olan Michio Kaku''ya göre, uzaylı yaşam ile temas çok yakınımızda yer alıyor ancak dostça olmasını beklememeliyiz.

Sicim teorisi uzmanı ve fütürist Michio Kaku, evrende yaşam belirtilerini yüzyıl içinde bulacağımıza inanıyor. The Guardian'a konuşan fizikçi, dünya dışı varlıklara körü körüne ulaşmanın 'korkunç bir fikir' olduğunu söyledi. Çok satan yazarlardan biri olan Kaku, ilk uzaylı temasının çok dikkatli bir şekilde yapılmasını tavsiye ediyor.

Uzaylılar Beyaz Saray bahçesine gelerek iletişim kurabilir

The Guardian ile yaptığı röportajda, "Bakmamız gereken binlerce gezegen olacak ve bu yüzden uzaylı bir medeniyetle temas kurma şansımızın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi. Ancak ünlü fütürist, bir uzaylının kapı zilini çalma konusunda kararsızlığını da dile getiriyor.

Kaku konuya ilişkin açıklamasında, "Uzaylıların arkadaş canlısı olacağını düşünüyorum ama bu konuda kumar oynayamayız. Onlara ulaşmamız gerektiğine inanan bazı meslektaşlarım var ve bence bu berbat bir fikir" ifadesini kullandı.

Ayrıca Kaku'ya göre uzaylılar, Beyaz Saray bahçesine gelerek varlıklarını duyurabilir. "Bir başka olasılık da Beyaz Saray bahçesine inip varlıklarını gerçeğe dönüştürmeleridir. Ama bence bu pek olası değil, çünkü onlar için hayvanlardan farksız durumdayız" dedi.

Fizikçi Kaku, önümüzdeki Ekim ayında fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu ile uzaylı arayışı önemli bir hal alabileceğini dile getirdi.

Kaku, uzaylılarla karşılaşma konusunda çekinceleri olan tek fizikçi değil. 2018'de ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaylılarla ilgili çok fazla şey bilinmediğini söylemişti. Bu bilinmezlik ise insanlık için tehlikeli olabilir. Hawking'in 3 yıl önceki açıklaması şu şekildeydi:

"Tarihe bakarsanız insanlar ve daha az zeki organizmalar arasındaki temas, (zayıf olanın) bakış açısından genellikle felaket olmuştur. Gelişmiş ve ilkel teknolojilere sahip medeniyetler arasındaki karşılaşmalar, daha az gelişmiş olanlar için kötü gitmiştir."

Ancak Kaku gibi Hawking de uzaylı yaşam arayışını destekledi. Hawking, "Cevabı bulmanın zamanı geldi. Dünya'nın ötesinde yaşamı aramak zorundayız. Hayattayız, zekiyiz ve bilmeliyiz." şeklinde konuşmuştu.