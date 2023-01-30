2022 Yılında Çin'de En Çok Satılan Telefonlar Belli Oldu: vivo İlk Sırada!

Araştırma şirketi IDC, 2022 yılında Çin'deki akıllı telefon satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydetti. Bir sene öncesine oranla %13'lük bir düşüş yaşandı.

Akıllı telefon sektörünün belki de en canlı olduğu Çin'de, pazarın bu denli çöküşte olması tüm markalar adına endişe uyandırıcı. 2022 ilk yarısından sonra teknoloji şirketlerinin maddi yönden sarsılmaya başlaması ve yıl sonuna doğru birçok çalışanı işten çıkarmaları da bu düşük seviyeye ulaşmaya itti.

En Çok Satan Marka: Vivo Oldu

2022'deki 329 milyon telefona kıyasla sevk edilen toplam cihaz sayısı 268 milyon oldu. Bu veriler, 2022'deki toplam satışın 2013 yılından bugüne kadarki düşük seviyeyi gösteriyor. 2013'ten bugüne ilk defa yıllık satışların 300 milyonun altına düştüğü görülüyor.

Akıllı telefon markalarından en öne çıkan isim vivo oldu. Vivo, %18,6'lık pazar payıyla yıl genelinde en çok satış yapan telefon markası oldu. %34'lük artışla vivo'yu takip eden marka Honor oldu. Apple ve Oppo da üçüncü sırayı paylaştı.