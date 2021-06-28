Çin'in Mars'a Gönderdiği Uzay Aracı Gezegenin Sesini Kaydetti

Çin'in Mars'a gönderdiği uzay aracı, NASA'dan sonra (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Kızıl Gezegen'in sesini kayıt altına alarak insanlarda büyük bir merak uyandıran ikinci araç oldu. Çin'in paylaştığı sesler, NASA'nın paylaştığı sesle uyumluluk gösterdi.

Çin'in Mars'a Gönderdiği Uzay Aracı Zhurong'un Kaydettiği Sesler

SpaceNews tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin'in Zhurong isimli gezginin Kızıl Gezegen'de attığı ilk adımların ardından CNSA (Çin Ulusal Uzay İdaresi) hem video hem de ses paylaştı. Paylaşılan videoda Kızıl Gezegen'in yüzeyine yapılan inişin yanı sıra uzay aracının Mars'taki ilk hareketleri de yer alıyor. Bunlara ek olarak Zhurong'un platformdan ne kadar uzaklaştığı da görüntülere yansıyor.

Daha önce NASA'nın uzay aracı sayesinde duyulan ses gibi bu ses kaydı da oldukça uğultulu geliyor. CNSA'nın paylaştığı videoda genellikle tekerlek sesi gibi sesler yer alıyor. Sesin uğultulu olması, Mars'ın atmosferinden kaynaklanıyor. Kızıl Gezegen'in atmosferi, NASA'nın paylaştığı ses kayıtlarından da hatırlanabileceği üzere ses kayıtlarını bozabiliyor. Bu nedenle ajansın paylaştığı sesler tam olarak seçilemiyor.

Çin'in gezgini, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Kızıl Gezegen'e indirilmiş ve Zhurong'dan ilk görüntüler gelmişti. Bu görüntülerde gezginin iniş yaptığı yer, inmesine yardımcı olan platform ve gezginin Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bıraktığı izler yer aldı.

Mars'tan İlk Ses NASA'nın Uzay Aracı Sayesinde Gelmişti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'tan Dünya'ya fotoğraf, video ya da ses gönderen tek ülke olma unvanını kaybetmesinin üzerinden oldukça uzun zaman geçti ancak Mars'ın kayıt altına alması çok kolay olmayan sesini Dünya'ya gönderen tek ülke olarak uzun bir süre kalmayı başardı.

NASA'nın Perseverance gezgini yaklaşık 4 ay önce Mars'ın sesini mikrofon aracılığı ile kayıt altına almış ve Mars'taki rüzgar sesini Dünya'ya iletmeyi başarmıştı. 23 kamera, iki mikrofonlu uzay aracı yakaladığı tüm sesleri çok vakit kaybetmeden Dünya'ya göndermişti. Perseverance gezginin sahip olduğu araçlarla kaydedilen ve Dünya'ya gönderilen sesler aslında Mars'ta ne kadar kuvvetli rüzgarların olduğunu ve bu rüzgarların ne kadar yıkıcı bir etki yaratabileceğini gözler önüne sermişti.