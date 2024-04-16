30 Milyon Takipçili Fenomenin Hesapları Kapatıldı: Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta gerçek olmayan olayların olduğu pek çok kez gördük. Son gündeme gelen olay ve sonrasında yaşananlar ise herkesi şaşırttı.

Paris'te bir çocuğun kaybolan ev ödeviyle ilgili bir hikaye uyduran sosyal medya fenomeninin videosu kısa sürede viral oldu. Ardından Çin yetkilileri, fenomenin TikTok başta olmak üzere 29 yaşındaki Thurman Maoyibei'nin birçok sosyal medya hesabınnı kapattı.

Fenomene Soruşturma Açılmasındaki Sebep ne?

Sosyal medya hesaplarının toplamında 30 milyonun üzerinde takipçisi olduğu belirtilen fenomen, Paris'te bir kafede çalışan garsonun kendisine Quin Lang ismindeki bir öğrenciye ait ders kitabı verdiğini gösteren bir video yayınladı.

Thurman Maoyibei, daha sonra bu kitabı Çin'deki 1. sınıf öğrencisine vermek için hareket geçti. Tüm bu süreci sosyal medya hesaplarında paylaştıktan sonra kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Videonun viral olması, küçük çocuğun herkes tarafından aranmasına sebep oldu.

Paylaşılan videodan 1 hafta sonra, fenomen çocuğun ailesine ulaştığını ve kitapları teslim ettiğini söyledi. Ancak birçok kişi buna inanmadı ve tam o sırada Çin yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturma açılmasıyla hikayenin gerçek olmadığını açıklayarak özür dileyen fenomen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sosyal sorumluluklarımı net bir şekilde bilmeli ve sadece dikkat çekmek için içerikler oluşturmamalıyım. Meslektaşlarımı benim yaşadığım durumdan ders çıkarmaya ve asla asılsız içerik üretmemeye ya da yaymamaya çağırıyorum. Gelin hep birlikte temiz ve sağlıklı çevrimiçi ortamı sürdürmek için çalışalım."

Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı, bugüne kadar 1.500 kişiden fazla kişinin asılsız içerik üretmesi nedeniyle tutuklandığını, 10 bin 700 kişiye da para cezası verildiğini açıkladı. Thurman Maoyibei'ye ve suç ortağına da idari para cezası verildi ve tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.