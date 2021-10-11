ABD'li Doktor: Çinli Madenciler Covid'i 9 Yıl Önce Evrimleştirdi

Çinli madenciler Covid-19'un kaynağı olabilir mi? ABD'li bir doktor, Covid-19'un dokuz yıl önce Wuhan laboratuvarından kaçmadan önce Çinli madencinin ciğerlerinde geliştiğini iddia ediyor.

ABD Biyobilim Kaynak Projesi'nin yönetici direktörü Dr. Jonathan Latham, virüsün kökeninin pandemiden neredeyse on yıl önce üç madenciyi öldüren gizemli hastalıktan gelebileceğine inanıyor.

Nisan 2012'de altı madenci, Mojiang'da yarasaların istila ettiği bir mağarada çalıştıktan sonra Covid benzeri semptomlarla ciddi şekilde hastalandı. Dr. Latham, araştırmacılara gönderilen hastalık örnekleri aracılığıyla, virüsün Wuhan'dan kaçmadan önce vücutlarında evrimleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

Dr. Latham "Koronavirüslerin madenin yakınında çeşitli ve bol olduğunu biliyoruz ve bazı madencilerin uzun hastane yatışları geçirdiğini biliyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Teori, bir madencide Sars-Cov-2'ye dönüşmek için yüzlerce mutasyon gerektiriyor. On yıllar, yaklaşık altı aya sıkıştı. İngiltere'deki bir bireyde, milyonlarca başka enfeksiyonda meydana geldiği kadar çok evrim meydana geldi. Teorimiz, 2012 yılında ortaya çıkan gizemli hastalığın ardından madencilerin akciğerlerinde de benzer bir evrimin yaşandığını öne sürüyor ve virüsün, salgının bulaştığı madencilerden alınan tıbbi bir örnekten sızdığını ortaya koyuyor."

Çinli madenciler Covid-19'un kaynağı mı?

Nisan 2012'de altı madenci, terk edilmiş bir Mojiang kuyusunu temizlemekle görevlendirildi. Madenden çıkan görevliler, zatürre benzeri semptomlar gösterdi ve yüksek ateşe neden olan gizemli bir enfeksiyonla ciddi şekilde hastalandı.

Üç madencinin ölmesine rağmen, hastalık pandeminin başlangıcına kadar fazla dikkat çekmedi.

Li Xu adlı genç bir doktor, enfeksiyonlar üzerine bir tez yazdı ve onları tam olarak neyin öldürdüğünü söyleyemezken, büyük olasılıkla bir yarasadan gelen koronavirüs olduğunu savundu.

Çin, Komünist Parti'nin DSÖ'den bilgi saklama, vaka ve ölüm rakamlarını manipüle etme iddialarıyla uzun süredir pandemiyi örtbas etmek ve çarpıtmakla suçlanıyor.

Salgının Wuhan'daki bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı teorisi, salgının ilk aylarında bir komplo teorisi olmasına rağmen, son aylarda giderek ana akım düşünce haline geldi.

Çin ve Wuhan Viroloji Enstitüsü herhangi bir iddiayı şiddetle reddetti, ancak yeni kanıtlar virüsün çok uzun bir süredir insan hücrelerinde dolaştığını gösteriyor.

Uzmanlar, Çin'in küresel hakimiyet kurma hedefinin bir parçası olarak Covid pandemisinden yararlandığını öne sürüyor.