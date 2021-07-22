Çin, DSÖ'nün Covid-19'un Kökeni Araştırılsın Önerisini Reddetti

Çin'den DSÖ'ye Covid-19 araştırılsın reddi geldi. Çinli sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un kökenlerine ilişkin ikinci aşama planını kabul edemeyeceğini söyledi. Çin, laboratuar sızıntısı fikrinin bilime aykırı bir söylenti olduğunu ifade etti.

Üst düzey Çinli bir yetkili, Dünya Sağlık Örgütü'nün potansiyel bir laboratuvar sızıntısı da dahil olmak üzere Covid-19'un kökenleri hakkında ikinci bir soruşturma aşaması önerisini reddettiklerini ve diğer ülkelerde kanıt aramak için kendi önerileri olduğunu söyledi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta üye ülkelere, ilk vakaların tespit edildiği Çin kenti Wuhan'daki laboratuvar ve pazarların denetimlerini içeren bir çalışma planı sundu. Başkan ayrıca Pekin'den daha fazla şeffaflık çağrısında da bulundu.

Çin'den DSÖ'ye Covid-19 araştırılsın reddi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, "Bu tür bir izleme planını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Zeng, teklif karşısında şok olduğunu ve "sağduyuya saygı duyulmadığını ve bilimin ihlal edildiğini" de sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı, DSÖ'ye ikinci aşama için kendi teklifini sunduklarını ve bunun, DSÖ liderliğindeki bir ekibin Çinli meslektaşlarıyla birlikte yılın başlarında yürütülen ilk aşamaya dayanması gerektiğini söyledi.

Zeng verdiği demeçte, "DSÖ'nün Çinli uzmanlar tarafından yapılan hususları ve önerileri ciddi bir şekilde gözden geçirmesini, Covid-19 köken izlemesini bilimsel bir mesele olarak gerçekten ele almasını ve siyasi baskıdan kurtulmasını umuyoruz" dedi.

Çin'in DSÖ'nün önerisini reddetmesi, dünya çapında dört milyondan fazla ölüme neden olan Covid-19'un kökenini bulmaya yönelik küresel çabada engel teşkil ediyor. ABD ile Çin arasındaki artan güvensizlik, bilimsel iş birliği ve fikir birliğinin zorluğunu artırıyor.

Pekin yönetiminin dikkatleri diğer ülkelere kaydırma çabaları, Çinli yetkililerin virüsün kendi sınırları dışından kaynaklanmış olabileceğini ve dondurulmuş gıdalar yoluyla yayılabileceğini öne sürmesinin ardından geldi. Çinli yetkililer, virüsün büyük olasılıkla bir hayvandan insanlara sıçradığını söylerken, Çin'den henüz kesin bir kanıt bulamadıklarını aktardı.

Covid-19'un hayvan kaynağının keşfedilmesinde çok az ilerleme kaydedilirken, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsündeki bir laboratuvardan veya şehirdeki yarasa kaynaklı araştırmalar yapan başka bir tesisten kaçmış olabileceğine dair spekülasyonlar bir yıldan fazla süredir dolaşıyor.