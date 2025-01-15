TikTok Yasaklanıyor, Benzer Çinli Uygulama RedNote Zirveye Çıkıyor

TikTok'un bıraktığı koltuğu doldurmaya aday olan bir favori var... RedNote. Aynı TikTok gibi Çin menşeili olan bu sosyal medya uygulaması, TikTok'un ABD'de yasaklanması ihtimalinin iyice kabarmasından sonra yükselişe geçti.

RedNote, şu anda Apple'ın App Store'unda bir numara, Google Play Store'da ise 34. sırada. Uygulama, TikTok'un kısa video formatına benzer bir deneyim sunuyor ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerikleri dikey bir şekilde kaydırarak keşfetmelerine olanak tanıyor.

Aslında RedNote yeni bir uygulama değil; Çin'de uzun zamandır popüler. Yerel kaynakların belirttiğine göre 10 yıldan fazla bir geçmişi olan uygulama, yaklaşık 300 milyon kullanıcıya sahip ve TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin'ine ve e-ticaret devi Alibaba'ya meydan okuyor.

TikTok Üreticileri RedNote'a Geçiyor

Birçok TikTok içerik üreticisi, RedNote deneyimlerini paylaşarak uygulamanın popülaritesini artırdı. RedNote'taki kullanıcılar da "TikTok mültecileri"ni karşıladıkları videolarla dikkat çekiyor.

Ancak, uygulama arayüzünün büyük kısmı Çince olduğu için yeni kullanıcılar başlangıçta biraz zorlanabilir. Neyse ki TikTok’ta bu dili İngilizce'ye çevirme yöntemlerini anlatan rehber videolar mevcut.

TikTok Benzeri Uygulamalar

RedNote'un dışında başka uygulamalar da TikTok'un gölgesinden sıyrılıyor:

Lemon8

ReelShort

Flip

Lemon8, ByteDance tarafından geliştirilen bir uygulama ve şu anda App Store'da ikinci, Google Play Store'da birinci sırada. Ancak TikTok'la aynı kaderi paylaşma ihtimali yüksek.

Flip ise "sosyal medya ve alışverişin ortak noktası" olarak öne çıkan bir uygulama. App Store'da dördüncü, Google Play Store'da ise 14. sırada.

Adıyla Instagram Reels ve YouTube Shorts'u andıran ReelShort ise kısa kliplerden oluşan mini film platformu olarak dikkat çekiyor. İlginç başlıklarla sunulan içerikleriyle App Store'da yedinci, Google Play'de ikinci sırada yer alıyor.