Twitch Yayıncısı Asmongold'dan Elon Musk'a Meydan Okuma!

Twitch'te oldukça popüler bir yayıncı olan Asmongold, ünlü milyarder Elon Musk'ın Path of Exile 2'deki "şaibeli kariyerine" ilişkin meydan okuyarak hem takipçileri arasında heyecan yarattı hem de Elon Musk'ın oyun dünyasındaki itibarını sorgulayan tartışmaları alevlendirdi.

Elon Musk'ın Tartışmalı Oyun Performansı

Elon Musk, video oyunlarına olan ilgisiyle tanınan bir isim. Ancak, kısa bir süre önce Path of Exile 2'den aşırı hızlı hareketler gerçekleştirdiği gerekçesiyle oyundan atılması dikkat çekti.

Musk, bu durumu oyundaki "muntazam performansının" anti-hile sistemi tarafından yanlış yorumlanmasına bağladı. Yine de birçok oyuncu, Musk'ın bu başarısında kendi yeteneğinin ne kadar payı olduğunu sorguluyor.

Bazılarına göre Musk, oldukça meşgul bir adam olmasından ötürü oyun oynayacak yeterli zamana sahip değil. Ayrıca onun seviyesinde bir oyuncunun, X'te yaptığı yayın sırasında amatörce hatalar yapması, şüphelerin artmasına sebep oldu:

Muhtemelen başka birinin hesabını satın almış veya karakteri geliştirmesi için başkasına para ödüyor.

Asmongold: Başarını Kanıtlarsan X'te Yayın Yaparım

Asmongold ise bu durumun peşini bırakmadı ve Musk'ın 97. seviyeye kendi başına ulaşıp ulaşmadığını sorguladı. Hatta Musk'a her şeyi kanıtlaması için meydan okudu.

Eğer Musk, başarısını kanıtlayabilirse, Asmongold X'da bir yıl boyunca yayın yapacak. Tabii bu Twitch'ten tamamen vazgeçeceği anlamına gelmiyor; Asmongold aynı anda her iki platformda yayın yapacağını belirtti.

Asmongold ayrıca Musk'ın bu tür başarılarıyla halkı etkilemeye çalışmak yerine daha dürüst bir duruş sergilemesi gerektiğini ima etti:

Ego yerine gerçeklerle hareket etmek, insanlara daha sempatik gelebilir. İnsanların samimiyetini kazan!

Eğer Musk, Asmongold’un teklifini kabul ederse, X platformunun oyun yayıncılığına yönelik potansiyelini artırabilir. Asıl soru, meydan okumayı kabul edecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.