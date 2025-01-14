MrBeast, TikTok'u Yasaktan Kurtarmak İçin Satın Alacağını Söyledi

TikTok'un ABD'de yasaklanma kararının ardından Elon Musk gibi isimlerin Çinli sosyal medya platformunu satın alacağına dair iddialar gündeme düştü. Ardından ünlü Youtuber MrBeast, X platformunda attığı bir tweet ile dikkatleri üzerine çekti:

Tamam tamam, TikTok'u satın alacağım. Böylece yasaklanmaz.

MrBeast, TikTok'u yasaklanmaktan kurtarmak için satın alacağını söyledi 😅 pic.twitter.com/AGyGOYS2MK — Tamindir.com (@Tamindir) January 14, 2025

"Hiç de Kötü Bir Fikir Değil"

Geniş bir kitleye hitap eden içerik üreticisinin böyle bir tweet atması sosyal medyada hemen yankı uyandırdı. Bazısı bu fikri desteklerken, diğerleri YouTube politikaları karşısında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Örneğin bir kullanıcı, "YouTube’u kızdırmak istemezsin. Onlar senin algoritma erişimini yok edebilir. Bu bir risk olur. Ya YouTube TikTok'u geçerse? Ayrıca ciddi bir kredi çekmen ve risk sermayesi yatırımcılarını işe dahil etmen gerekir. Doğru hamle olabilir… ama ben ne anlarım ki böyle işlerden?" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise bunun harika bir fikir olduğunu savunarak şu yorumu yaptı: "Kötü bir fikir değil, Elon Musk ile ortak ol ve işe koyul! Amerika’yı Instagram reels izlemekten kurtar!"

Ciddi Bir Tweet Olmayabilir

MrBeast, YouTube'daki içerikleriyle büyük başarı elde etmiş bir isim ve hayırsever projeleriyle tanınıyor.

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken, MrBeast'in bu önerisinin ciddi bir plan mı yoksa hayranları heyecanlandırmak için yapılmış bir şaka olup olmadığını hep beraber göreceğiz.