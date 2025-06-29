Bu İşin Suyu Çıktı: Çinliler Sivrisinek Boyutunda İHA Geliştirdi!

İnsansız hava araçları her geçen gün daha da gelişiyor ve küçülüyor. Bu noktada farklı şirketler ve ülkeler işin boyutunu da her geçen gün biraz daha ileri götürüyor. Çinliler insansız hava araçlarının boyutlarında sınırları zorladı ve sivrisinek boyutunda bir araç yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin Sivrisinek Boyutunda İHA Yaptı!

Çin askeri robotik sistemlerindeki hızlı ilerlemesini dikkat çekici bir projeyle taçlandırdı. Hunan eyaletinde faaliyet gösteren Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi (NUDT) kamuoyuna sivrisinek boyutlarında bir insansız hava aracı tanıttı. Bu mikro dron yalnızca boyutuyla değil barındırdığı ileri mühendislik çözümleriyle de büyük ilgi gördü.

İki parmak arasına sığabilecek kadar küçük olan dron yaprak formunda kanatları, saç teli inceliğinde bacakları ve ince çubuk şeklindeki gövdesiyle adeta bir böceği andırıyor. Biyonik yapısı sayesinde tıpkı bir sinek gibi havada süzülebilen ve yüzeylere rahatlıkla iniş yapabilen araç yere indiğinde otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçerek düşük güçle uzun süre görev yapabiliyor.

Radar ve görsel sistemlerle tespiti neredeyse imkânsız olan bu mikro hava aracı özellikle hassas bölgelerde yapılacak keşif ve istihbarat faaliyetleri için geliştirildi. NUDT tarafından yapılan açıklamada drone’un sahadaki özel operasyon birimlerinin kullanımına uygun olduğu ve akıllı telefonlarla kontrol edilebildiği belirtildi.

Ayrıca cihazın gerçek zamanlı veri aktarımı yapabildiği de vurgulandı. Bu denli küçük bir platforma sensör, haberleşme modülü, güç kaynağı ve kontrol devresi gibi sistemlerin entegre edilmesi mühendislik dünyasında dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Geliştirme sürecinde mikro elektro-mekanik sistemler (MEMS) biyomimetik tasarım prensipleri ve ileri malzeme teknolojilerinden faydalanıldığı belirtiliyor. Söz konusu mikro dronun seri üretime geçip geçmeyeceği ya da hangi askeri birimlerde görev alacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ancak sahip olduğu yetenekler ve potansiyel kullanım alanları bu tür cihazların gelecekte askeri teknoloji alanında yeni bir dönemi başlatabileceğine işaret ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...