Çıplak Fotoğraflar Oluşturan DeepNude Uygulaması Kapanıyor

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde yapay zeka ile geliştirilen yeni deepfake uygulamasının kıyafetli kadın fotoğraflarını çıplak hale dönüştürdüğünü aktarmıştık. Bugün ise DeepNude uygulamasını yapan şirket programı kapatma kararı aldı.

Fotoğrafları Çıplak Hale Dönüştüren DeepNude Uygulaması Kapanıyor

DeepNude uygulaması çıktığı günden beri çok yoğun bir ilgi ile karşılanmıştı. Kullanıcıların uygulamaya aşırı yüklenmesinden dolayı DeepNude'un sunucuları kısa süreli olarak bakıma bile alınmıştı.

DeepNude hizmet vermeye başladıktan sonra Amerika'da çok fazla tepki almıştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine şirket, DeepNude'u kapatma kararı aldı. DeepNude Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya henüz DeepNude için hazır değil. Elbette, DeepNude'un bazı kopyaları web'de paylaşılacak ancak biz onu satanlar olmak istemiyoruz. Bu şekilde para kazanmak istemiyoruz."

DeepNude'un ücretsiz sürüm ve 99 dolarlık premium sürüm olmak üzere iki adet sürümü bulunmaktaydı. Uygulama yapay zeka yardımı ile dönüştürdüğü resimlere sahte olduğunu belirten bir fligran da eklemekteydi.

Sizler DeepNude'un kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınan karar doğru bir karar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!