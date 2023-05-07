Citroen Ami Buggy Türkiye'de Satışa Sunulacak: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Farklı konsepti ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Citroen Ami serisi, dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Elektrikli ve tek kişilik olarak tasarlanan Citroen Ami Buggy'nin yaz aylarında Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

Halihazırda Türkiye'nin en ucuz arabası Citroen Ami'nin farklı bir konseptteki seri üretim aracı olan Ami Bugg, özellikle sahil bölgelerinde ve bazı zorlayıcı bölgelerde de gücünü gösterebiliyor.

Citroen Ami Buggy Özellikleri ve Fiyatı

Motor Gücü: 8 PS

8 PS Menzil: 5.5 kWh batarya, 75 kilometre menzil

5.5 kWh batarya, 75 kilometre menzil Şarj: 220 volt standart priz ile 3 saat içinde %100 şarj

Özellikle kırsal ve tatil kesimleri için önemli tercihlerden biri olması beklenen Citroen Ami Buggy, hem menzil kapasitesi hem de hızlı şarj imkanıyla kullanıcıların kurtarıcısı konumuna yükseliyor. 14 inçlik jant setiyle birlikte sunuılan Citroen Ami Buggy, standart versiyona kıyasla arazide daha başarılı bir araç olarak öne çıkıyor.

Basit yapısının yanında kaliteli malzeme tercihiyle lüksten ödün vermeyen otomobil, 8 PS gücündeki motoruyla maksimum 45 km/h hıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz sene Avrupa'da satışa çıkarılan Citroen Ami Buggy'nin yaz aylarında Türkiye'de sınırlı sayıda olmak şartıyla satışa sunulması bekleniyor.