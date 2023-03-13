Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobillerinden Citroen AMI Kazaya Karıştı (Video)

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerinden Citroen AMI, son zamanlarda kötü bir kaza nedeniyle gündemde yer alıyor.

Monako merkezli bir kaza videosu, bu küçük elektrikli aracın sınırlarının zorlanmaması gerektiğini gösteriyor. Videoda, aracın "Fairmont Hairpin" girişinde çok zorlandığı ve devrilerek kazaya neden olduğu görülüyor. Bu tarz ufak bir aracın böyle keskin virajlarda çok fazla zorlanmaması gerektiğini gösteren kazada, sürücü sadece ufak yaralarla kurtuldu ve aracın genel gövde bütünlüğü bozulmadı.

Citroen AMI, tamamen elektrikli iki kişilik otomobil modeli olarak 2022'de Türkiye'de satışa çıktı. Araç, görünüşüyle oldukça dikkat çekici bir araç ve Türkiye'de 246 bin TL'ye satılmakta. AMI, şehir içi kullanım için tasarlanmış bir araç ve küçük boyutu, sıfır emisyonlu elektrik motoru ve kolay park edilebilirliği ile öne çıkmakta ancak bu tür araçların sadece belirli sınırlar içinde kullanılması gerektiğini unutmamak gerek.

İki Ferrari Aracı İtalya'da Villa Bahçesine Uçtu

Ayrıca son günlerde İtalya'da iki Ferrari aracının karıştığı üzücü bir kaza da gündemde yer aldı. Kaza, 50 ve 54 yaşlarındaki iki Ferrari sürücüsünün İtalya Osimo'da bir virajı alamayarak yol kenarındaki villanın bahçesine uçması sonucu meydana geldi. İlk darbeyi yol kenarındaki ufak yükseltiden alan araçlar, yüksek hızda gerçekleşen darbe sonrasında çok ciddi şekilde hasar aldı ve kullanılmaz hâle geldi. Kaza sonrasında, arkadaş olan sürücülerin hayatını kaybetmediği ancak araçların kullanılamaz hâle geldiği görüldü. Kaza yapılan kırmızı renkli aracın 296 GTB Assetto Fiorano, mavi renkli modelin ise F12 Berlinetta olduğu belirtiliyor.

Bu tür kazalar, araçların tasarım, kullanım koşulları ve sürücü davranışları açısından önemli bir konu. Sürücülerin ve araç kullanıcılarının güvenliği için araçların doğru kullanımı, tasarımı ve bakımı oldukça önemli. Ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli araç kullanımı da kazaların önlenmesinde büyük bir rol oynamakta.