Alex Garland'ın Yeni Filmi Civil War Fragmanı Yayınlandı: Vizyon Tarihi de Açıklandı!

Oscar'a aday gösterilmiş yönetmen Alex Garland'ın filmi Civil War'ın ürkütücü ilk fragmanı bugün yayınlandı ve Amerika'nın geleceğine dair korkunç bir atmosfere sahip.

Filmin hikayesi hakkında daha önce belirgin detaylar açıklanmamıştı, ancak yakın bir gelecekte Amerika'nın bıçağın ucunda dengede durmaya çalıştığı bir yarışı anlattıyor. Kirsten Dunst, Wagner Moura ve Cailee Spaeny gazetecileri canlandırdığı görünüyor, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birbirinden ayrıldığı bir zamanda gerçek bir savaş alanına dönüştüğü bir dönemde geçiyor.

Filmin Fragmanı, Amerika'nın Korkutucu Bir Geleceğini Gösteriyor

Daha önce kadroda yer almadığı duyurulan Nick Offerman, bugünkü fragmanda Teksas ve California'nın "Batı Kuvvetleri" ile savaşan bir faşist ABD Başkanı olarak tanıtılıyor. Başkanın Washington'a doğru giderken yolda, tehdit oluşturan Dunst'un kocası ve Oscar adayı Jesse Plemons da görünüyor. Oyuncu kadrosunu tamamlayan diğer isimler arasında Stephen McKinley Henderson ve Sonoya Mizuno yer alıyor.

Alex Garland, Civil War'ı filminin senaryosunu kendisi yazdı ve yönetti. A24 tarafından dağıtılan Alicia Vikander'ın başrolde olduğu Ex Machina ile tanınan Garland, daha önce mini stüdyo ile Jessie Buckley ve Rory Kinnear'ın başrollerini paylaştığı korku draması Men üzerinde de işbirliği yapmıştı.

Yönetmenin geçmiş projeleri arasında alien temalı bilim kurgu korkusu Alienation ve FX'in Devs dizisi de yer alıyor. Garland'ın en son filmi olan bu yapımı 26 Nisan'da yayımlayacak.