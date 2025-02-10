Civilization 7'nin VR Sürümü Deneyimi Bambaşka Boyuta Taşıyacak (Video)

Satışa sunulmasına yalnızca saatler kala Sid Meier’s Civilization VII'ye dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Popüler strateji serisinin yeni oyunu için VR sürüm duyuruldu. Bu sürüm deneyimi bambaşka boyuta taşıyarak eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayacak.

Sid Meier’s Civilization 7 İçin VR Sürüm Duyuruldu

Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Sid Meier’s Civilization 7 oyunu Meta Quest 3 ve 3S için duyuruldu. Oyuncular sanal ve karma gerçeklik arasında diledikleri gibi geçiş yapabilecek. Bu sürümde masa oyunu benzeri bir deneyim elde edilebilecek.

VR sürümü PlaySide Studios geliştiriyor. Bu stüdyo daha önce The Walking Dead: Saints & Sinners ve Meta Horizon Worlds gibi gibi VR oyunları üzerinde çalışmıştı. Dolayısıyla oyunun VR sürümünde deneyimli bir ekibin çalıştığını belirtmek gerekiyor.

VR duyurusu ile birlikte Meta Quest'in resmî YouTube kanalı üzerinden bir video da paylaşıldı. 1 dakika 18 saniye uzunluğundaki bu video, oyunun nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Sid Meier’s Civilization 7'nin VR Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan VR sürüm 2025 yılının ilkbahar mevsiminde satışa sunulacak. Henüz net tarih paylaşılmadığı için tam olarak hangi ay çıkacağı bilinmiyor.

Yayıncılığını 2K şirketinin üstlendiği oyunun standart sürümü 11 Şubat 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Steam Deck platformları için piyasaya sürülecek.