Buralar Karışır: GTA 6, Nintendo Switch 2'de Oynanabilecek Mi?

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklamaya göre oyun dünyasının yıllardır dört gözle beklediği GTA 6, sürpriz bir şekilde Nintendo Switch 2'ye gelebilir.

Take-Two'nun Nintendo ile uzun süredir devam eden iş birliği, yeni nesil Switch için umut vericiydi. Zelnick, iki şirketin ortaklığını şu sözlerle vurguladı ve GTA 6'nın Switch 2 üzerinden oynanabilme ihtimaline göz kırptı:

Nintendo ile uzun süredir çalışıyoruz ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Switch ve muhtemelen Switch 2, her türden oyuncuyu destekleyebilir.

Nintendo, Switch 2'nin teknik detaylarını henüz açıklamadı, ancak 2 Nisan'daki Nintendo Direct etkinliğinde cihaz hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Peki Switch 2'nin donanımı GTA 6 gibi bir oyunu kaldırabilir mi?

GTA 6 Tamamen Ray-Tracing Üstüne Kurulu

GTA 6'nın görsel olarak muhteşem ve büyük bir açık dünya sunacağı zaten biliniyor. Digital Foundry'nin analizine göre, Switch 2'nin donanımı bu seviyede bir oyunu çalıştırmak için yetersiz kalabilir.

Teknik analist Oliver Mackenzie de GTA 6'nın ray tracing (ışın izleme) teknolojisine yoğun şekilde dayandığına dikkat çekerek böyle bir senaryonun pek olası olmadığını vurguladı.

Take-Two, Nintendo'yu desteklemeye devam edeceğini belirtti. Nintendo şayet bu iş birliğinden güç alıp donanımını güçlendirmeyi başarırsa GTA 6'yı Switch 2'den oynayacağımız günler çok da uzakta olmaz.

Nintendo hayranları, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6, Switch 2'ye gelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.