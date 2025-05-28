Clair Obscur: Expedition 33'ün Satış Miktarı Şaşırttı! Kaç Adet Satıldı?

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen Clair Obscur: Expedition 33'ün saıtş miktarı açıklandı. Hikâyesi ve atmosferiyle etkileyen oyun Game Pass'te olmasına rağmen satışlarda önemli bir başarı elde etti.

Clair Obscur: Expedition 33 Kaç Adet Satıldı?

24 Nisan 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulan Clair Obscur: Expedition 33 isimli oyun yalnızca 33 günde toplamda 3.3 milyon adet satıldı. Oyun ilk üç günde 1 milyon satış adedine ulaşmıştı.

Sıra tabanlı RPG oyunları oyanamayı seven Clair Obscur: Expedition 33 satış miktarının yanı sıra eş zamanlı oyuncu sayısıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Oyun 4 Mayıs 2025 tarihinde Steam'de 145 bin 63 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırmıştı. Oyun son 24 saat içerisinde ise Steam'de 57 bin 832 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Fransa'nın Belle Epoque döneminden esinlenen oyun grafikleri, atmosferi ve hikâyesiyle kendisine hayran bırakıyor. Oyun Steam'de 34,99 dolar (1.366 TL), Epic Games Store ve Xbox mağazasında 820 TL, PlayStation mağazasında ise 1.749 TL'ye satılıyor.

Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklendiğini belirtelim. Game Pass aboneliğiniz varsa ekstra ücret ödemeden oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.