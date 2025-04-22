Güncelleme Geldi, Oyun Keyfi Gitti: Clash Royale Oyuncuları Boykot Başlattı

Clash Royale dokuz yılın ardından büyük bir eşikte. Supercell'in Nisan 2025 güncellemesiyle birlikte oyunda yapılan köklü değişiklikler, dünya genelindeki oyuncuları ayağa kaldırdı. Giderek artan tepkiler ve forumlardaki isyan çağrılarıyla birlikte on binlerce kişi oyunu oynamayı ve ödeme yapmayı bırakarak küresel bir boykot başlattı.

31 Mart'ta yayımlanan yama notlarıyla birlikte oyun tam anlamıyla altüst oldu. Gelin güncellemenin detaylarını beraber inceleyelim ve oyuncular neye bu kadar kızmış görelim...

Sandıklar ve Banner Kutuları Kaldırıldı

Tartışmalar ilk olarak Banner Kutuları'nın kaldırılmasıyla başladı. Sezon boyunca oyuncuların afiş çerçeveleri ve süsler kazanmasını sağlayan bu kutuların yok edilmesi; başta biraz can sıksa da, Supercell'in "alternatif yollarla hâlâ bu ödülleri alabileceksiniz" açıklaması oyuncuları bir süre idare ettiyse de bu sadece başlangıçmış.

Sadece kutular değil, sandıklar da kaldırıldı. Sezon Mağazası kapatıldı, günlük ödüller kısıtlandı, Elmas Bileti içerikleri budandı, fiyatlar arttı ve en önemlisi ilerleme hızı ciddi şekilde düşürüldü.

Alıntı: Reddit'te Mactrain63 kullanıcı adlı bir oyuncunun başlattığı "Boykota Katılın" başlıklı gönderi, kısa sürede binlerce destek aldı.

Clash Royale Tamamen Pay2Win Oldu

Reddit kullanıcıları bu yamanın, oyuncuların gelişimini yüzde 50 oranında yavaşlattığını söylüyor. Özellikle ücretsiz oynayanların ilerlemesi neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda.

Supercell ise şu ana kadar yaşananlarla ilgili tek kelime etmedi. Clash Royale hala güçlü bir oyuncu kitlesine sahip olsa da, 2022'deki 13 milyonluk aylık aktif kullanıcı sayısının çok gerisine düşerek şu anda 4 milyon civarına gerilemiş durumda. Bu tabloya rağmen hâlâ ayakta kalabilmesi önemli bir başarı. Ama bu sessizlik sürerse, oyuncuların sabrı da bir noktada tükenebilir ve boykottan daha fazlasını yapıp oyunu tamamen bırakma kararı alabilirler.