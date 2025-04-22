Sağlam Başladı ama Hızlı mı Sönecek? inZOI'de Hayat Durdu, Oyuncular İsyanda

InZOI çıktığında büyük heyecan yaratmıştı, hatta "The Sims 4'ün rakibi" olarak bile görülmüştü. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Oyunun çıkışından bu yana oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşandı ve bunun en büyük sebebi de Zoi'lerin; yani oyundaki karakterlerin kendi başlarına hiçbir şey yapamıyor oluşu. Oysa ki The Sims 4'te sizin oynamadığınız NPC karakterler kendi hayatlarını idame ettirebiliyor, kendilerine bakıyor ve normal bir şekilde yaşıyorlar.

InZOI'de oyuncular ise Zoi'lerin uykusuzluktan bayıldığını, açlıktan öldüğünü ya da depresyona girdiğini anlatan hikâyelerle travmalarını dile getiriyor.

InZOI Oyuncuları Travma Yaşıyor

Bunların en çarpıcısı ise bir Reddit kullanıcısının yaşadığı deneyimdi. Kullanıcı, aile bireylerinin birer birer çöktüğünü ve karakterlerinin göz göre göre hayata veda ettiğini paylaştı. Üstelik tüm bunlar oyuncunun müdahalesi olmadan yaşanıyor. Çünkü Zoi'ler, oyuncu bir şey yapmadıkça kendi başlarına temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.

İşin ilginç yanı, bu sadece uykusuzlukla sınırlı değil. Oyuncular çocuk Zoi'lerin arabaya bindirilip kaçırıldığına dair videolar paylaşmış durumda. Üstelik bu durumlara diğer NPC'ler neredeyse hiç tepki vermiyor. Biri çocuğunuzu kaçırıyor ama siz dönüp bakmıyorsunuz bile... Bu durum oyunculara göre hem oyunun mantığını zedeliyor hem de karanlık senaryoların önünü açıyor.

Oyuncular Krafton'a Seslendi: Güncellemeyle Düzeltin

Oyuncuların istekleri şu yönde: NPC davranışları acilen elden geçirilmeli, karma sistemi gözden geçirilmeli ve The Sims'teki gibi kendi kendine yeten karakterler oyuna eklenmeli diyorlar. Aksi takdirde oyuncu kaybı hızla devam edecek gibi görünüyor.

Ama oyunun halen erken erişim sürecinde olduğunu ve tam sürümün bambaşka bir şekilde karşımıza çıkma ihtimali olduğunu unutmamak lazım. Mayıs ayında büyük bir güncelleme yolda ve oyuncular bu güncellemenin kurtarıcı olmasını umut ediyor.

İlk başta 80.000 oyuncuya ulaşan InZOI'nin şu anki ortalama oyuncu sayısı 7.000 civarında. Yani %90'lık bir düşüş söz konusu. Krafton bu tepkilere kulak verirse InZOI için hâlâ parlak bir yol olabilir.