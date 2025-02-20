Claude 4, ChatGPT'nin En Sağlam Özellikleriyle Alternatif Olabilir Mi?

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin ChatGPT için yakın gelecekte yapacağı hamleleri açıkladı. Uzun süredir devam eden söylenti ve spekülasyonların ardından, GPT-4.5 ve GPT-5.0 modellerinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını artık biliyoruz. Ancak büyük yapay zeka güncellemeleri sadece OpenAI veya diğer büyük şirketlerin hamleleriyle sınırlı değil. Anthropic de Claude'u önemli yeniliklerle donatmaya hazırlanıyor.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yaklaşık bir ay önce verdiği bir röportajda, Claude'un ChatGPT’nin o1 ve o3 modellerine benzer bir akıl yürütme yeteneğine sahip olacağını ve internet arama desteği kazanacağını söylemişti. Fakat bu özelliklerin ne zaman geleceği konusunda net bir açıklama yapılmamıştı. Görünüşe göre bu bekleyiş yakında sona erecek.

ChatGPT'nin Dengi Bir Rakip Olarak Mı Geliyor?

Anthropic konuya ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da iPhone uygulamasına gelen son güncellemede ortaya çıkan ipuçları, şirketin bu konudaki emeklerini belli ediyor. M1Astra adlı bir X kullanıcısı, Claude'un iOS uygulamasının son sürümünde yeni simgeler keşfetti.

Simgelere bakıldığında Claude 4 modelinin yolda olduğu anlaşılıyor. Uygulama kodunda "Steps" (Adımlar) ve "Think" (Düşün) gibi simgeler yer alıyor. Ayrıca "Büyüteç" ve "Alıntı" simgeleri de internet üzerinden aramalar yapma yeteneğine sahip olacağını gösteriyor.

Tüm bu ipuçları, şirketin OpenAI'nin ChatGPT Composer özelliğine eklediği güncellemelerle benzer bir yolu takip ettiğini düşündürüyor. OpenAI; arama, gelişmiş ses modu, görüntü oluşturma ve dosya yükleme gibi yenilikleri kullanıcı arayüzüne yerleştirerek erişimi kolaylaştırmıştı.

Anthropic Akıl Yürütme Modeli

Şu an için Anthropic'in yalnızca akıl yürütme modeli ve internet arama desteği üzerinde çalıştığı biliniyor. Teknik olarak Anthropic daha önce bir AI ajanı geliştirdiğini açıklamıştı, ancak OpenAI'nin yaklaşımının şu an için daha iyi olduğu düşünülüyor.

Claude 4 modelinin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Zaten tüm bunlar ortaya çıkan resmi duyurular değil uygulamanın izlerinden mantığa oturtulan bilgiler ama özellikle ChatGPT’nin o3-mini modellerinin internet arama desteği sunduğu göz önüne alındığında, Anthropic'in Claude için de aynı yolu izleyerek kullanıcıların sorularına daha doğru ve güncel yanıtlar verebilen bir sistem geliştirdiği tahmin ediliyor.

Sizce bu model ChatGPT'nin alternatifi olabilir mi? Sizin yaygın olarak kullandığınız yapay zeka modeli hangisi? Yorumlarda tartışalım.