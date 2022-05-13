Whatsapp'a 'Yasal Ad' Girme Zorunluluğu Geliyor

Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları, emojiler dâhil olmak üzere 25 karaktere kadar seçtikleri herhangi bir adı girebiliyordu ama bu yakında değişecek. WhatsApp artık platformda UPI tabanlı ödemelere devam etmek için kullanıcılardan 'yasal' adlarını isteyecek. Bu "yasal" adlar, kullanıcıların banka hesaplarıyla ilişkili adları olacak. Profil adlarından farklı olabilirler ve alıcıya gösterilecekler. Bu değişiklik, Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) yönergelerinin Hindistan Ulusal Ödemeler Kurumu (NPCI) tarafından ödeme sahtekârlıklarını engellemek için belirlenmesinden sonra geldi.

WhatsApp resmî olarak web sitesinde de bu kararı onayladı. Whatsapp'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu gereklilik NPCI tarafından belirlenir ve UPI ödeme sistemi genelinde dolandırıcılığı azaltmak için tasarlanmıştır. WhatsApp, UPI aracılığıyla banka hesabınızı tanımlamak için hesabınızla ilişkili telefon numarasını kullanır. Banka hesabınızla ilişkilendirilen ad, paylaşılacak addır."

Bu değişiklik hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak. Şimdiye kadar, WhatsApp kullanıcıları adını 25 karaktere kadar, hatta emojiler içerebilecek şekilde kendi başlarına ekleyebiliyordu ancak şimdi tüm kullanıcıların ödemeyi yapmak için UPI bağlantılı banka hesaplarında bulunan yasal adı vermeleri zorunlu olacak.

Whatsapp Kullanıcıları Bilgilendiriyor

WhatsApp, kullanıcıları bu güncelleme hakkında bilgilendirmek için kullanıcıları yasal ad gerekliliği konusunda bilgilendiren bir SSS sayfasının bağlantısını içeren bildirimler göndermeye başladı.

Bilmeyenler için WhatsApp, platformda ödeme yapmak veya para almak için dijital bir cüzdanınızın olmasını gerektirmez. Mesajlaşma uygulaması, Google Pay, Phone Pay, BHIM ve çeşitli banka uygulamalarının kullandığı sistem olan Birleşik Ödemeler Arayüzü'nü (UPI) kullanır. WhatsApp kullanıcıları, BHIM, Google Pay veya Phone Pay gibi diğer uygulamalar aracılığıyla bile ödeme yapabilir.

Bu alınan kararın şu anda Türkiye'yi etkileyen bir durumu yok ancak gelecekte ödeme yöntemlerinin durumu nasıl etkileyeceği değişkenlik gösterebilir.