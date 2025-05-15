Telefonlara Güç Verecek: MediaTek Dimensity 9400e Tanıtıldı!

MediaTek amiral gemisi telefonlara güç vermesi için geliştirdiği yeni işlemcisi Dimensity 9400e'yi duyurdu. Daha önce piyasaya sürülen 9400 ve 9400+ işlemcilerin altında yer alan 9400+ temelde geçen yıl piyasaya sürülen 9300+ işlemcinin küçük değişiklikler ile yeniden markalanan bir versiyonu.

MediaTek Dimensity 9400e Özellikleri

3.4 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X4, 2.85 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-X4 ve 2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 çekirdeğinin yer aldığı işlemci 8 MB L3 önbellek ve 10 MB SLC'ye ev sahipliği yapıyor.

8533MHz'e kadar LPDDR5X bellek desteğine sahip olan işlemcinin UFS 4 + MCQ depolama desteği de bulunuyor. Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü, donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğine sahip olan 12 çekirdekli Immortalis-G720 MC12 GPU sağlıyor.

MediaTek Dimensity 9400e, 9300+'daki 6,5 Gbps'ye kıyasla 7,3 ​​Gbps maksimum Wi-Fi hızına sahip ve tahmin edebileceğiniz üzere Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıyor. Tabii bu hızların genellikle teorik olduğunu ve gerçek hayatta ulaşmak için gelişmiş kablosuz ağ donanımlarına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatmalıyız.

Bluetooth 6.0'ya ek olarak MediaTek HyperEngine ve MediaTek Adaptive Gaming Technology gibi teknolojiler sunan işlemcinin kullanıldığı telefonları yakın zamanda piyasada görmeyi bekliyoruz.