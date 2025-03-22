ChatGPT'nin Rakibinin Sırrı Oraya Çıktı: Bakın Kim Tarafından Destekleniyormuş

Yapay zeka botları sunan şirketlerle aradaki açığı kapatmak isteyen Anthropic, Claude sohbet botu için web tarama özelliğini getirdiğinde hangi arama motoru tarafından desteklendiğine dair açıklama yapmamıştı. Kendi arama dizinini mi geliştirdiği yoksa başka bir hizmetten mi yararlandığı sorusu akıllardaydı.

Görünen o ki, Claude'un web arama işlevini sağlayan altyapı Brave Search imiş.

Kodlarda Yazan Sır ve Birebir Aynı Sonuçlar

Bu bağlantı, ilk olarak yazılım mühendisi Antonio Zugaldia tarafından fark edildi. Anthropic, resmi dokümantasyonundaki alt işleyici listesine Brave Search'ü ekledi. Bu listede Claude'un verilerini işleyen Anthropic ortakları bulunuyor. Yani başlangıçtaki en güçlü kanıt burada. İlaveten İngiliz programcı Simon Willison, Claude'un arama sonuçlarıyla Brave'in sunduğu sonuçların birebir aynı olduğunu tespit etti ve Claude'un web arama fonksiyonunda "BraveSearchParams" adında bir parametre bulunduğunu keşfetti.

Tüm bunlar kuvvetli ihtimaller. Hatta bazı haber siteleri, Anthropic'e konuyla ilgili ulaşım sağlamış ancak şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış.

Neden Gizli Tutuluyor?

Bu tür işbirlikleri genellikle gizli tutulur. Mesela OpenAI, ChatGPT'nin arama işlevi için Bing ile bir ortaklık yürütse de, başka kaynakları da kullandığını ancak bunları açıklamadığını biliyoruz. Var olan ortaklıklara zarar gelmemesi için alınan bir önlem diyebiliriz. Anthropic de OpenAI gibi aynı yolu takip ediyor ve Brave ile olan işbirliğine zarar gelmemesi için uğraşıyor olabilir.

Sizce bu ortaklık, Anthropic'in Google ve OpenAI gibi yapay zeka alanındaki rakipleriyle boy ölçüşmesine yeterli olur mu? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.