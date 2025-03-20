Rekabet Alevleniyor! ChatGPT Rakibi Sohbet Botu, Çok Beklenen Özelliğe Kavuştu

Son yıllarda giderek popülerleşen yapay zeka sohbet botları arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. Son olarak ChatGPT rakibi Claude, rakibinin sevilen özelliğine kavuştu. Böylelikle artık internet araması yapabiliyor. İşte yeniliğin detayları!

Claude Artık İnternetten Arama Yapabiliyor

Claude'un geliştiricisi Anthropic tarafından yapılan açıklamaya göre yeni web arama özelliği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pro plan üyeleri için kullanıma sunuldu. Bilmeyenler için aylık 20 dolar karşılığında sunulan bu hizmet, sohbet botu için uygulanan sınırları genişletiyor.

Anthropic'in en son modeli Claude 3.7 Sonnet ile birlikte çalışan web arama özelliği, aramayı bitirdikten sonra hangi kaynaklardan yararlandığını sıralıyor. Böylelikle kullanıcılara kendilerinin de kontrol edebilmesi için seçenek tanıyor.

Claude'un web arama özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Bunu önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz.

Söz konusu bu yenilik, bilgiye daha hızlı ulaşmak isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak yapay zekanın sunduğu bilgileri her zaman sorgulamak ve doğrulamak gerektiğini unutmamak gerekiyor.

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