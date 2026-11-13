Claude'da Erişim Sorunu Yaşanıyor! Anthropic'ten Açıklama Geldi

Anthropic'in yapay zeka platformu Claude'da kullanıcılar erişim sorunu ile karşılaşmaya başladı. Yeni ortaya çıkan bu sorunlar nedeniyle kullanıcılardan bazıları oturum açmaya çalışırken hata yaşarken bazıları da Microsoft 365 bağlantısında meydana gelen hatadan dolayı bazı Claude hizmetlerini kullanamıyor.

Sorunlar, Anthropic'in sunduğu her hizmette aynı şekilde karşımıza çıkmıyor. "Claude.ai" üzerinden işlem yapmakta zorlanan kullanıcılar bulunurken geliştirici araçları ve diğer çalışma ortamlarında farklı şekillerde performans problemlerinin olduğu görülüyor.

Claude Neden Giriş Hatası Veriyor?

Anthropic, kullanıcıların Claude.ai ve Claude Code üzerinden hesaplarına giriş yaparken doğrulama sorunu yaşadığının farkında olduklarını ve bu konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu doğrulama işleminde meydana gelen hata, kullanıcının hesabının gerçekten kendisine ait olup olmadığını doğrulamasını engelliyor.

Kullanıcılar, bilgileri doğru girmesine rağmen hesaplarına erişemiyor. Şirketten sorunun teknik sebebi hakkında henüz açıklama gelmedi fakat durumun farkında olması, sorunun kısa süre içinde ortadan kaldırılabileceğini gösteriyor. Tabii, şimdilik şirket tarafından verilmiş net bir tarih yok. Tahmini bir süre de bulunmuyor.

Hangi Claude Hizmetleri Çalışmıyor?

Anthropic'in hizmet durum sayfasında bütün platformlar için aynı düzeyde bir sorun görünmüyor. Claude.ai ve Claude Cowork özelinde performans sorunları ön plana çıkıyor. Claude Code ve Claude Console ise şu an sorunsuz şekilde çalışıyor. Bu hizmetlerin kullanım alanları ise şu şekilde:

Claude.ai: Kullanıcıların yapay zekaya soru sorduğu ve cevap aldığı ana platform.

Kullanıcıların yapay zekaya soru sorduğu ve cevap aldığı ana platform. Claude Code: Yazılım geliştiricilerinin kod yazma, düzenleme ve hata bulma gibi süreçlerde kullandığı araç.

Yazılım geliştiricilerinin kod yazma, düzenleme ve hata bulma gibi süreçlerde kullandığı araç. Claude Console: Geliştiricilerin Claude modellerini uygulamasına bağlamak ve API kullanımına ilişkin işlemler gerçekleştirmek için kullandığı panel.

Geliştiricilerin Claude modellerini uygulamasına bağlamak ve API kullanımına ilişkin işlemler gerçekleştirmek için kullandığı panel. Claude Cowork: Kullanıcıların dosyalar ve farklı işlerle ilgili görevleri Claude'a devrettiği çalışma ortamı.

Bu arada bir süredir devam eden Microsoft 365 bağlantı sorunu da Claude kullanıcılarını etkiliyor. Microsoft 365 bağlantısındaki kesinti e-posta, takvim ve arama işlemlerini de etkiliyor. Claude bu bağlantı üzerinden kullanıcının Microsoft 365 araçlarındaki bilgilere erişebildiği için yaşanan aksaklık oldukça yakından takip ediliyor.

Anthropic'in Hizmetlerindeki Tüm Sorunlar Ne Zaman Çözülecek?

Anthropic, Microsoft 365 bağlantı sorununu gidermek için hizmet sağlayıcısıyla birlikte çalıştığını, etkilenen sunucuların yeniden başlatıldığını açıkladı. Buna rağmen e-posta, takvim ve arama işlemlerindeki hatalar sürmeye devam ediyor. Hesap doğrulama sorunları içinse henüz kesin bir tarih ya da saat verilmedi.

Editörün Yorumu

Claude gibi yapay zeka araçları artık sadece soru sormak gibi amaçlarla kullanılmıyor. Kod yazmaktan belge incelemeye, e-posta işlemlerinden günlük işleri yönetmeye kadar pek çok görev bu hizmetlere bırakılabiliyor. O yüzden yaşanan bu erişim sorunları, epey büyük sorunlara sebep olma potansiyeline sahip. Bu nedenle Claude Code veya Cowork gibi araçları düzenli olarak kullananların alternatif araçları da hazırda bulundurması gerektiği kanaatindeyim.